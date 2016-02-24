Alanya'da sokakta sahipsiz bulduğu köpekleri İngiltere'de sahiplendiriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan İskoç asıllı Jeannie Thirkill, sokaklardan toplanan 11 safkan Golden Retriever cinsi köpeği İngiltere'de sahiplendirmek için işlemlere başladı.Thirkill 1993 yılından beri Alanya'da sokaklarda buldukları Golden cinsi köpekleri İngiltere'de sahiplendiriyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Thirkill, gönüllü olarak çalıştığı kedi rehabilitasyon merkezindeki kan testleri ve karantina sürelerinin ardından İngiltere’deki bir dernek aracılığıyla köpekleri yeni evlerine kavuşturacak. Marmaris’te 1993’ten bu yana safkan köpekler bulduklarını anlatan Thirkill, “İngiltere’de ‘Mutlu patiler’ isminde bir dernekle tanıştık. Köpekleri, yasal sürelerince barınaklarımızda bakıp sonrasında İngiltere’ye göndereceğiz” dedi.