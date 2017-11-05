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Alanya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI Antalya'nın Alanya İlçesi'nde serada çalışan elektrik işçileri Emrah Yüksel'in yaşamını yitirdiği, Kerem Uzun'un ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı

05 Kasım 2017 20:19

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde serada çalışan elektrik işçileri Emrah Yüksel\'in yaşamını yitirdiği, Kerem Uzun\'un ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı otomobille saldırıyı düzenleyen Mesut Ç., Ümit Ç., Fatih M., Serkan Y. ve Bilal M.\'yi gözaltına aldı.
HIRSIZ SANMIŞLAR
Jandarmada ifade veren 5 şüpheli serada çalışan işçileri hırsız sandıklarını ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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