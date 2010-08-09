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Yaşam

Alanya'da patlama: 3 yaralı

Kleopatra plajında, bir aracın LPG tüpündeki patlama nedeniyle 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - Kleopatra plajında, bir aracın LPG tüpündeki patlama nedeniyle 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Patlamada bir motosiklet parçalanırken, iki otomobilde de hasar oluştu. Plaja yakın bazı binaların da camları kırıldı.

Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, patlamayla ilgili olarak, ''Park halindeki bir aracın LPG tüpünde patlama meydana geldi" derken, patlamada, Danimarkalı Sabrina Woogenes (22), Natasha Reimersa (20) ile Türk vatandaşı Hüseyin Çoban (23) yaralandı.

Alanya Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan ve sanayide çalıştığı öğrenilen Hüseyin Çoban'ın durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Özel Alanya Can Hastanesi Başhekimi Mehmet Yıldız, yaralılara gerekli müdahalenin yapıldığını belirterek, ''Yaralılardan Hüseyin Çoban ağır yaralı ve hayati tehlikesi sürmekte. Danimarkalı turistlerin ise hayati tehlikeleri yok, ancak müşahede altında tutuluyorlar'' dedi.

Öte yandan görgü tanıkları, patlamada parçalanan motosikletin üç gündür aynı yerde durduğunu iddia ettiler.


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