Alanya'da orman yangını: İşçiler alevlerin ortasında kaldı!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, 10 hektarlık alanda etkili oldu. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken sıcak hava ve rüzgar, müdahaleyi güçleştirdi. Yangına müdahale eden 1 arazöz ve işçilerin alevlerin ortasında kaldığı ve telsiz bağlantısının kesildiği belirtildi. Çevredeki 15 ev de tahliye edildi.

Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. 1 amfibik uçak ve 4 helikopter havadan alevlere müdahale ederken, 32 arazöz, 3 dozer ve işçiler de bölgeye hareket etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler destek için yangın noktasına yönlendirildi.

Şiddetli rüzgar çalışmaları etkiledi

Toros Dağları'nın zirvesindeki yangının 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtilirken, şiddetli rüzgar karadan yangına müdahale edilmesini olumsuz etkiledi. Uçak ve helikopterler aralıksız yangın bölgesine sorti yaparak havadan su bıraktı.

Evlere yaklaştı

Yangın bölgedeki yerleşim yerlerine 100 metre kadar yaklaşırken, burada oturanlar yangının büyümesi ihtimaline karşılık tahliye edildi. Yangın noktasına jandarma ekipleri de sevk edilirken, bölgeye ulaşımı sağlayan karayolu güvenlik amacıyla kapatıldı.

Yangına müdahale için olay yerine giden bir arazözün alevlerin içinde kaldı. Alevlerin ortasında kalan ekiple telsiz bağlantısının kesildiği, ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev boşaltıldı. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı ancak rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği belirtildi.(DHA)