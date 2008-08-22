Alanya'da nem bunaltıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, nem oranı yüzde 78'e ulaştı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Alanya'da gün içinde en yüksek hava sıcaklığı 36 derece oldu, nem oranı ise yüzde 78'e kadar yükseldi. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir havanın hakim olduğu ilçede, insan vücudunun, sıcaklığı

gölgede 43 derece hissettiği bildirildi.



-DENİZ SUYU SICAKLIĞI 31 DERECE-



Meteoroloji yetkilileri, deniz suyu sıcaklığının düne oranla artış gösterdiğini ve 31 dereceye yükseldiğini belirterek, Alanya'nın yüksek kesimlerinde ve yaylalarında yarından itibaren yağış beklendiğini, yağışla birlikte hava sıcaklığın da 2-3 derece düşeceğini kaydettiler.

Öte yandan, bunaltıcı hava nedeniyle Alanya'da yerli ve yabancı turistler ile Alanyalılar, sahiller ve su parklarında serinlemeye çalıştılar.

Yer yer bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken, kesintilerin, sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle klimaların yoğun çalışmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.