Alanya'da motosiklet patladı: 3 yaralı

T24- Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Kleopatra Plajı yanındaki yolda bir motosiklette meydana gelen patlama sonucu 2'si Danimarkalı turist 3 kişi yaralandı.



Bugün saat 15.50'de Kleopatra Plajı yanındaki Atatürk Caddesi'nde, cip ile otomobil arasındaki motosiklette, belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, patlamada 2'si Danimarkalı 3 kişi yaralandı. Motosikletin önündeki ve arkasındaki iki araçta da hasar oluştu. Emniyet Müdürlüğü'ne 200 metre mesafedeki olay yerinin yakınındaki bir otelin restoran ve bar bölümünün camları kırıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.



Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, “Arkadaşlar inceliyor. İlk tespitimizin LPG ile bağlantılı bir patlama olduğu yönünde. 2 yabancı ve 1 Türk yaralı var. Motosikletin LPG'li araca arkadan çarpması sonucu olabilir. Yaralılarda ciddi bir şey yok” dedi.