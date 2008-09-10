Alanya'da mayolu turist krizi

Alanya Belediye Meclisi turistlerin mayosunu tartıştı. DP’li üye Arıkan “Ramazan ayında vatandaşları rahatsız ediyorlar”, AKP’li Sadullahoğlu ise “Mayosu kısa olan turistten etkilendim, şehrin ortasında niye böyle dolaşıyorsun’ diye sordum” dedi



Alanya Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında Demokrat Partili Belediye Meclis Üyesi Hilmi Arıkan, son aylarda ilçede ahlaki bir erozyon yaşandığını, vatandaşların da bu durumdan son derece rahatsız olduğunu söyledi. Arıkan şöyle devam etti:

“Turistler neredeyse vücudun tamamını açıkta bırakan kıyafetlerle cadde, sokak, ana yol, çarşı ve pazarda pervasızca dolaşmaktadır. Avrupa’nın hangi ülkesinde bu kılık kıyafetlerle şehir merkezlerinde, yollarda, alışveriş merkezlerinde dolaşılıyor? Bu tür davranışlar toplumda her zaman için huzuru kaçırma ve bozma potansiyeli olan hareketlerdir. Turistler kaldıkları otellerde bile plaj kıyafeti ile restoran ve bar gibi bölümlere girmemeleri konusunda levha ile uyarılıyorlar. Geçmiş yıllarda Alanya’da cadde ve sokaklarda bu tür uyarılar mevcuttu. Şimdi de bu yapılabilir ve turistler uyarılabilir.”



AKP’li Belediye Meclis Üyesi Şükrü Sadullahoğlu da 4 gün önce yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

“Sokak ortasında 20 santim bile gelmeyen bir mayo giyen turist gördüm. Ramazan olduğu için bu manzara beni etkiledi ve hanımefendiye böyle bir mayoyla şehrin ortasında ne yaptığını sordum. Hiçbir uyarı olmadığı için mayoyla dolaştığını ifade etti. Demek ki belediye yeterli uyarı yapsa turistler çarşı içinde ve alışveriş merkezlerinde böyle açık saçık dolaşmayacaklar.”

Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ise belediye meclis üyelerinin bu önerisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Başkan Sipahioğlu, mayo giyen turistlere müdahale edip etmeyeceği yönündeki gazetecilerin sorularına da yanıt vermedi.

