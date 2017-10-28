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Alanya'da işyerlerini su bastı, denizde hortum oluştu

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı işyerlerini su bastı, yağmur sonrası denizde hortum oluştu

28 Ekim 2017 21:15

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı işyerlerini su bastı, yağmur sonrası denizde hortum oluştu.
Alanya\'da bu sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinden sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle Keykubat Caddesi\'ndeki bazı işyerlerini su bastı. Esnaf kendi çabasıyla işyerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. İşyerini su basan esnaftan Necmettin Ekici, ilçede her yağışta sonra mağdur olduklarını söyledi. 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Necmettin Ekici, “Yağışlarda sürekli su baskınları meydana geliyor ve bu olay bizleri çok üzüyor. Mallarımız ıslanıyor, çok zararımız var\" dedi.
\"NÖBET TUTUYORUZ\"
İşyerini su basan bir diğer esnaf Mahmut Oğuz ise \"Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Her yağmur yağdığında rögarlar tıkanıyor. Temizlenmediği için de taşıyor. Her yağmurda gece gündüz su baskınına karşı nöbet tutuyoruz\" diye konuştu.
HORTUM OLUŞTU
Yağış ardından Kleopatra Plajı\'nın yaklaşık 400 metre açığında hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 20.3 kilogram yağış düştü. Yağışın 30 Ekim Pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

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