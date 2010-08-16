-ALANYA'DA, HİSSEDİLEN SICAKLIK 52 DERECE ALANYA (A.A) - 16.08.2010 - Sıcak hava ve nem bunaltıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde nem dolayısıyla hissedilen hava sıcaklığının 52 dereceye kadar ulaştığı bildirildi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ilçede en yüksek hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olacak. Nem oranının, zaman zaman yüzde 78'e ulaştığı Alanya'da, hissedilen hava sıcaklığının, zaman zaman 52 dereceye ulaştığını kaydeden yetkililer, yüksek nem oranından kaynaklanan sıcaklıkların bir hafta daha süreceğini belirttiler. Öte yandan sağlık uzmanları, nem ve hava sıcaklığı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını önerdiler.