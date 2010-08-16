T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ALANYA'DA, HİSSEDİLEN SICAKLIK 52 DERECE ALANYA (A.A)

16 Ağustos 2010 15:35

-ALANYA'DA, HİSSEDİLEN SICAKLIK 52 DERECE ALANYA (A.A) - 16.08.2010 - Sıcak hava ve nem bunaltıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde nem dolayısıyla hissedilen hava sıcaklığının 52 dereceye kadar ulaştığı bildirildi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ilçede en yüksek hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olacak. Nem oranının, zaman zaman yüzde 78'e ulaştığı Alanya'da, hissedilen hava sıcaklığının, zaman zaman 52 dereceye ulaştığını kaydeden yetkililer, yüksek nem oranından kaynaklanan sıcaklıkların bir hafta daha süreceğini belirttiler. Öte yandan sağlık uzmanları, nem ve hava sıcaklığı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını önerdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24