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Yaşam

Alanya'da esnaf turist duasına çıktı

400 esnaf kepenk kapattı ve turist gelmesi için dua etti

11 Haziran 2016 16:43

Alanya’nın Konaklı Mahallesi'ndeki 400 esnaf kötü giden turizm sezonunu protesto etmek için kepenk kapattı. İşyerlerini kapatıp boş dükkânların olduğu sokak ve caddelerde birlikte yürüyen esnaf, alkışlarla protesto gösterileri yaptı. Esnaf daha sonra turist gelmesi için dua etti.

Alanya'da turizm sezonunun kötü gitmesi üzerine esnaf da 'turist duasına' çıktı. Konaklı Mahallesi'ndeki 400 esnaf kepenk kapattı ve turist gelmesi için dua etti.

Yeni Alanya gazetesinin haberine göre, gümüşçülük yapan İsmail Altınyıldız, "Konaklı'da bu yıl turizm bitti. Esnaf kirasını, borçlarını ödeyemiyor. SSK ile vergi borçlarını bile ödeyemeyecek hale geldik. Yetkililerden turizme el atmalarını rica ediyoruz. Böyle giderse hepimiz batacağız. Bu durumun sürmesi halinde en son olacak şey Mahmutlar Cezaevi'ne gitmek. Ben 20 yıldır esnafım. Böyle bir sezonla ilk kez karşı karşıya kaldık" şeklinde konuştu.

 

“Siftah edemiyoruz”

 

Restoran işletmecisi Ali Rıza Biyol da, "Sezon hiç iyi değil. Siftah edemiyoruz. Sabah gelip, akşam gidiyoruz. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Bin 500 TL'yi ödeyemiyorum. 40-50 TL ile restoranı kapatıyorum. Elektriğe mi, suya mı, sigortaya mı, yanımda çalışan personele mi para vereyim? SSK ve vergi borçlarını bile ödeyemiyoruz" diye konuştu.

Butikçi Tuncay Eyidoğan da "Kepenk kapatan esnafların hepsi burada çok eskiden beri ticaret yapan insanlardan oluşuyor. Esnaflar sezonun olumsuz gitmesinden dolayı sıkıntılar çekiyor. Buna uzun zamandır da dayanıyorlar. Borçlarını ödeyemiyorlar. Eskiden sezon 5-6 aydı. Esnaf kışın kiralarını ödemede sıkıntı çekiyordu. Şu an sezonun 2-3 ay olacağının garantisi yok. Bu esnafların hiçbirinin art niyeti yok. Burada bulunmalarının nedeni seslerini duyurabilmek" dedi.

 

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