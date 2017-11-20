Alanya'da dolu seralara zarar verdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde etkili olan dolu yağışı seralara zarar verdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, 100- 120 dekar alanda zarar meydana geldiğini söyledi.

Alanya\'ya bağlı Payallar Mahallesi\'nde dün gece dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle bölgedeki naylon seralar çöktü, pek çok seranın camları da kırıldı. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarına katılan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. 100- 120 dekar alanda zarar meydana geldiğini aktaran Musluoğlu, \"Doludan dolayı 2- 3 metre olan seralar yere indi \" dedi.

Serası zarar gören çiftçilerin sezonu kapattığını vurgulayan Musluoğlu, \"Zarar basit gibi görünüyor. Ancak olay gerçekte çok farklı oluyor. Bu üreticilerin yıl boyunca üretim şansı yok. Çünkü seraların yenilenmesi lazım. Bunun için de acil sıfır faizli kredi verilmesi ve borcu olanların da borcunun ertelenmesi gerekiyor\" diye konuştu.

\'BİR TANE SİGORTALI ÇIKTI\'

TARSİM yasasındaki mülkiyet sorunu nedeniyle birçok üreticinin mağdur olduğunu savunan Musluoğlu, \"Dede öldü. Tarlayı oğlan ve torunları ekip biçiyor. Dolayısıyla mülkiyet sorunu oluyor. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir tane sigortalı çıktı. Mülkiyet aranmadan bu alanların kayıt altına alınması gerekiyor. TARSİM\'in göndereceği ekspere, tarım müdürlükleri ve ziraat odaları da destek vererek bu sorun çözülür\" dedi.

\'SERANIN YENİLENMESİ GEREKİYOR\'

Üretici Mustafa Uçak da dolunun ağırlığından dolayı seralarının çöktüğünü aktardı. Sezonu bitirdiklerini ve önlerindeki sezonu kurtarmak için çalışacaklarını kaydeden Uçak, \"Dolu yağışı 4 dönüm serama zarar verdi. Bu seranın yenilenmesi gerekiyor. Devletten yardım bekliyoruz. Devletin vereceği destekle yaz sezonunu kurtarabiliriz\" diye konuştu.



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