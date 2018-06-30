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Alanya'da denizde iki ayrı noktada hortum çıktı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde iki ayrı noktada 4 hortum çıktı

30 Haziran 2018 14:52

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde denizde iki ayrı noktada 4 hortum çıktı. Hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya\'nın İncekum ve Türkler mahallelerinde denizde 4 hortum çıktı. Sabah saatlerinde İncekum Plajı\'nın yaklaşık 100 metre açığında çıkan ilk hortumdan yaklaşık 20 dakika sonrasında aynı bölgede ikinci hortum görüldü. Gökyüzünden denize birleşen hortum karaya ulaşamadan etkisini yitirerek kayboldu.
Türkler Mahallesi\'nde de denizin 100 metre açığında oluşan 2 ayrı hortum da kısa sürede etkisini yitirdi. Denizde oluşan hortumları bazı tatilciler cep telefonuyla kaydetti.

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