Alanya'da dalış turizmi için Sahil Güvenlik gemisi batırıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na 45 yıl hizmet veren \'TCSG 127\' adlı gemi dalış turizmi için törenle batırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait \'TCSG 127\' adlı geminin batırılması amacıyla tören düzenlendi. Geminin batırılacağı açık denize teknelerle gidilerek yapılan törene Sahil Güvenlik komutanları, İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri,

Antalya Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Antalya ve Alanya protokolünden isimler katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda görevlendirmek üzere 1969 yılında Gölcük Taşkızak Tersanesi\'nde kızağa konan 40 metre uzunluğundaki TCSG 127 isimli gemi 1971 yılında göreve başladı. Gemi sırasıyla; Samsun, Bartın, Amasra ve Antalya\'da görev yaptı ve ardından 1 Kasım 2016\'da görev süresini tamamladı. Görev süresinin dolmasıyla tekrar kızağa alınan geminin, Antalya Deniz Ticaret Odası ile Antalya Valiliği organizasyonuyla dalış turizmine kazandırılması için çalışmalara başlandı. Resif oluşumu ve dalış turizmini geliştirmesi amaçlanan gemi Alanya Kalesi\'nin de bulunduğu yarımadanın Aşıklar ve Fosforlu Mağarası\'nın açıklarında belirlenen yerde saat 14.30\'da batırıldı. Birçok tekneyle takip edilen törende İstiklal Marşı eşliğinde batırılan gemi denizin derinliklerine gömülürken izleyiciler tarafından alkışlandı. Batması için içine yaklaşık 40 ton beton dökülen gemi Akdeniz\'in yaklaşık 27 metre derinliğine gömüldü.

Geminin batırılması ardından düzenlenen plaket töreninde katkıda bulunanlara Antalya Deniz Ticaret Odası tarafından plaket verildi. Plaket töreninde konuşan batırılan TCSG 127\'nin son komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, şöyle dedi:

\"Denizciliği Türk\'ün büyük milli ülküsü olarak görmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. TCSG 127 görev yaptığı süre boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na etkin bir şekilde hizmet etmiş, komutanlığın temel değerleri içerisinde yer alan deniz sevgisini ve denizcilik kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışmış, icra ettiği görevlerde, kurtardığı sayısız hayatla etkin bir şekilde göstermiş, 1 Kasım 2016 tarihinde de hizmet dışına ayrılmıştır. Bu emektar geminin son komutanı olduğum için yaşadığım onur ve buruk sevinç kelimelerle anlatılamaz.\"

Uzun uğraşların ardından deniz turizmine gemiyi kazandırdıklarını belirten Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu da şöyle dedi:

\"Artık emekliye ayrılmış, 45 yıl hizmet etmiş bir Sahil Güvenlik gemimizi bugün geri kalan hizmetini deniz turizmine vermek üzere batırdık. Alanya Aşıklar Mağarası mevkiinde başarılı bir operasyon oldu. Bu etkinlikte emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı komutanları ve diğer herkese teşekkür ederim.\"

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