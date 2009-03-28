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Yaşam

Alanya’da baraj paniği

Aşırı yağış nedeniyle dolan Dim Barajı’nın kapakları artan baskıya dayanamayınca kırıldı. 150 hane önlem olarak tahliye edildi

28 Mart 2009 02:00

Aşırı yağış nedeniyle dolan Dim Barajı’nın kapakları artan baskıya dayanamayınca kırıldı. 150 hane önlem olarak tahliye edildi

Alanya’da aşırı yağış nedeniyle yüzde 91’i dolan Dim Barajı’nın dip savak kapaklarından 4’ü kırıldı. Barajdan boşalan su, Dim Çayı’nın yatağından taşmadan Akdeniz’e akıyor. Antalya Valisi Aladdin Yüksel, çay çevresindeki 150 hanenin önlem olarak tahliye edildiğini söyledi.

Kestel beldesinde 2003 yılında inşaatına başlayan Dim Barajı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ocak’ta İzmir’den gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle hizmete girmişti. Barajın dip savak kapaklarından 4’ü dün sabah kırıldı. Her biri 21 ton ağırlığındaki kapaklar, su yüzüne çıktı. Ardından barajın suyu Dim Çayı’na boşalmaya başladı.

Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, çevredeki yerleşim birimlerinde yapılan anonslarla vatandaşların uyarıldığını söyledi. Çay çevresindeki konut, okul ve işyerleri önlem amacıyla boşaltıldı. Polis ve jandarma çevrede önlem aldı.

Barajdan saniyede 175 metreküp suyun tahliye edildiğini, bu durumda 20 günde su kalmayacağını belirten DSİ 13’üncü Bölge Müdürü Sedat Özpınar, “Diğer kapaklarda bir risk yok. Suyu boşalttıktan sonra inceleme yapılacak. Milyonda bir ihtimal bile olsa biz dere yatağındaki insanları uyarmak zorundaydık” dedi.

İlçede incelemelerde bulunan Antalya Valisi Aladdin Yüksel, baraj çevresinde 321 hanenin bulunduğunu belirterek, “Risk altındaki 150 haneye anonslarla ulaşıldı. Vatandaşların güvenli bölgelere geçmesi sağlandı. 20 hane Kestel Belediyesi’nin misafirhanesine yerleştirildi” diye konuştu. Barajda dün sabaha kadar 213 milyon metreküp su tutulduğunu kaydeden Yüksel, baraj betonlarında hasar tespit edilmediğini ifade etti. 

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