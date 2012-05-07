Soyguncuyu müşteri kılığındaki polis yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde “Üzerimde bomba var” diyerek bir bankayı soymaya çalışan bir kişi, müşteri kılığına giren bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde “Üzerimde bomba var” diyerek bir bankayı soymaya çalışan bir kişi, müşteri kılığına giren bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Alanya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir bankaya giren M.B, ''Üzerimde bomba var, kasayı boşaltın'' diyerek bankayı soymak istedi. Bu sırada banka yetkilileri durumu polise bildirdi.

Bankaya gelerek çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri zanlıyı yaklaşık 1 saat süreyle ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada bankaya müşteri gibi giren bir polis memuru, zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan M.B., sorgulanmak üzere Alanya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.