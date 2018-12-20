Alanya'da aralık ayında sörf

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen sörfçüler, boyu yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalarda sörf yaptı.

Alanya\'da, hafta başından bu yana devam eden yağışların bugün son bulmasıyla güneşli havayı fırsat bilen 6 sörfçü, kendilerini dalgalara bıraktı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçenin Oba Plajı\'na toplanan sörfçüler, yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaşan dalgalarda sörf yaptı. Sörfçüler, dalga ve sıcaklığın sörf için ideal olduğunu söyledi.

\'TADINI ÇIKARIYORUZ\'

Kış mevsimi olduğu halde su sıcaklığının yüksek olduğunu belirten Selman Dalgıç, \"Gördüğünüz gibi kış şartları geldi, hava soğudu; ancak deniz sıcaklığı hala iyi. Dalgalar çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte sörf seansı yaptık. Suyun 18- 19 derece olması buna imkan sağlıyor. Şu an memleketimizin pek çok noktasında kar yağıyor, kış şartları hakim ama biz burada güneşin altında dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz\" dedi.

Sörfçü Emre Zorbaz da \"Alanya\'mızın böyle konumsal artısı var. Aralık ayındayız ve güneşi görüyorsunuz, denize giriyoruz. Şu an hala denizde sörf yapan arkadaşlarımız var. Sadece Alanya\'dan değil yurt dışından, başka şehirlerden gelenler var. Sörf tutkunları için Alanya\'yı kesinlikle tavsiye ederiz. Bu mevsimde bu güneş dalgaların güzelliği gerçekten Alanya dalga sörfüne çok uygun bir yer\" diye konuştu.

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