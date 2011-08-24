-Alanya'da 5 bin yıllık antik liman ALANYA (A.A) - 24.08.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan sualtı araştırmalarında, Syedra Antik Kenti'nin bilinmeyen 5 bin yıllık limanının yerinin tespit edildiği ve sualtı çalışmalarında Tunç Çağı'ndan kalma eserlere rastlandığı bildirildi. Alanya Belediyesi'nin desteğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Görüntüleme ve Araştırma Merkezi ile Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Bölümü tarafından sualtı çalışmaları yürütülüyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Görüntüleme ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Sualtı Arkeoloğu Hakan Öniz, Alanya'nın Seki köyü yakınlarında yaptıkları dalışlar sırasında, Adataşı adı verilen ve kısmen doğal liman olan bölgede, Syedra Antik Kenti'ne ait 5 bin yıllık limanın yerinin tespit edildiğini kaydetti. Araştırmalarda, kıyı ile yarım ada arasında, çoğunluğu Roma dönemine ait mimari parçaların varlığını belirlediklerini anlatan Hakan Öniz, şöyle konuştu: ''Tabi ki binlerce yıllık zaman içinde büyük dalgaların ve fırtınaların, belki de depremlerin hedefi olması nedeniyle mimari formun çoğunluğu yıkılmış şekilde denizin altında kısmen ayakta duruyor. Bir yerin liman olduğunu vurgulayabilmek için tek başına mendirek ve rıhtım yapılarını bulmak yeterli değil. Liman olduğunu düşündüğümüz bölgenin dibinde yaptığımız araştırmalarda Tunç Çağı'ndan itibaren kullanıldığını düşündüğümüz 11 taş çapa, 7 antik sütunu tespit ettik. BÖylelikle bugün de balıkçılar tarafından kullanılan bu liman, belki de 5 bin yıldır balıkçılar tarafından kullanılmakta. Bunun bir diğer ispatı da, balıkçıların eskiden kullandıkları taştan yapılmış ağ ağırlıkları olduğudur. Denizin altında 5 tane ağ ağırlığı tespit ettik. Böylelikle bölgede Tunç Çağı'ndan itibaren kesintisiz şekilde denizciliğin ve balıkçılığın yapıldığını görüyoruz.'' Hakan Öniz, sualtı araştırmalarının ay sonuna kadar devam edeceğini, araştırmalarda arkeolojik kalıntıların belirlenmesinde özel sonar cihazlarını da kullandıklarını anlattı. Türkiye kıyılarının yüzde 99'unda sistematik sualtı araştırması yapılmadığını vurgulayan Öniz, şöyle devam etti: ''Çalışmalarımız, Türkiye'de hiç yapılmamış sistematik sualtı araştırmaları şeklinde oluyor. Tespit ettiğimiz bölgede, o yerin kıyı boyunu tamamen tarıyoruz. Araştırmalarımızda, önceden belirlediğimiz arkeolojik kalıntıların yerini tespit ederek, bütün sualtı kalıntılarının envanterini çıkarıyoruz. Sualtı arkeolojisi dünyada da yeni bir alan. Dolayısıyla ülkemiz kıyılarının yüzde 99'unda sistematik şekilde sualtı araştırmasının yapılmadığını söylemek mümkün. Kültür varlıklarını korumak istiyorsak, nerede bir eser olduğunu tespit etmemiz ve bunları envantere geçirmemiz gerekiyor. Bizim amacımız doktora çalışmamızı yürütürken şimdilik Antalya kıyılarında, daha sonra da ülkemiz kıyılarının tamamında denizaltındaki her türlü tarihi eserimizi envantere geçirmektir.''