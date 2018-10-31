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Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın (2)

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi'nde yangın çıkan 4 yıldızlı otelde incelemede bulundu

31 Ekim 2018 14:15

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE
Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi\'nde yangın çıkan 4 yıldızlı otelde incelemede bulundu. Başkan Yücel, üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, \"Sabah erken saatlerde başlayan yangının, otelin depo kısmından olduğu belirtiliyor. Ama şu ana kadar herhangi bir tespit yapılamadı. Araştırmalar devam ediyor. Otelle bazı binalardaki camlar patlamış. En sevindirici olan ise yangının çevreye sıçramaması ve can kaybının olmaması. Allah daha büyüğünü vermesin, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum\" dedi.
EN ESKİ OTELLERDEN BİRİ
Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top da bölgedeki en eski otellerden birinde çıkan yangının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Yangının kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını aktaran Top, can kaybının olmadığını, sezonun bitmesi nedeniyle de otelin kapalı olduğunu vurguladı.

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