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Yaşam

Alanya'da 3 tabanca, 515 mermi ele geçirildi

08 Mayıs 2009 00:59

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 515 adet mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi, Çam Sokak'ta bulunan B.P'ye (46) ait daireye baskın düzenledi.

Baskın sırasında B.P'nin pencere camından bir poşet attığını fark eden polis, bina çevresinde yaptığı arama sonucu poşeti buldu. Poşetten 3 adet tabanca ile tabancalara ait 4 şarjör ve 515 adet mermi çıktı. B.P'ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada bulunan çok sayıda çek, senet, fatura, irsaliye ve tapuya ise incelenmek üzere el konuldu.

Baskın sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan zanlının kardeşleri M.P ve C.P, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. B.P'nin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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