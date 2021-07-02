Alanya Limanı İşletmeleri yönetim kuruluna stilist atandı!

Alanya Liman İşletmeleri yönetim kurulu üyeliğine stilist (moda giysi tasarımcısı) Esma Ataç Beki getirildi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı olan ve özelleştirilen limanların yönetimine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2016 yılından bu yana birer yönetim kurulu üyesi atanıyor. 11 limana atanan yönetim kurulu üyelerinin son listesi, TBMM KİT Komisyonuna gönderildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; bu üyelerden 4'ünün AKP eski Milletvekili ya da belediye başkan adayı ve ilçe başkanı, ikisinin Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı, birinin Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı ve 3'ünün de kamu görevlisi olduğu belirlendi.

Alidaş Alanya Liman İşletmeleri yönetim kurulu üyeliğine ise stilist (moda giysi tasarımcısı) Esma Ataç Beki getirildi. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı da olan Ataç'ın mesleği listede, "İş kadını" olarak yer aldı.

"Listedeki isimlerin hiçbirinin denizcilikle ilgisi yok"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM KİT Komisyonu toplantısında da bugün itibarıyla limanlarda görevli yönetim kurulu (YK) üyelerinin isimlerini istedi.

Genel Müdürlük de dün Sertel'e yazılı olarak cevap gönderdi. Sertel listedeki isimlerin hiçbirinin denizcilikle ilgisi olmadığını belirterek, "Yandaşlar yönetim kurulu üyesi yapılmış. Bu görevler, özelleştirilen limanlarda Denizcilik İşletmelerinin haklarını koruyup gözetmek için değil, o kişilere ek ücret sağlamak için verilmiş. Nerede kaldı liyakat" dedi.

Limanlara atanan yönetim kurulu üyeleri

Hopa Limanı: AKP eski Milletvekili Necip Kalkan

Trabzon Limanı: AKP eski Milletvekili Hüseyin Özbakır

Sinop Limanı: AKP Güngören Belediye Başkan adayı Haşim Taşkıran

Rize Limanı: AKP Bakırköy eski İlçe Başkanı Mahmut Gürcan

Alanya Limanı: İş kadını stilist Esma Ataç Beki

Marmaris Limanı: Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın

Ege Limanı: Cbşk Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik

Çeşme Limanı: Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız

Dikili Limanı: Özelleştirme İdaresi Proje Grup Başkanı Mehmet Kara

Antalya Limanı: Özelleştirme İdaresi Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı

Giresun Limanı: Hazine-Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yrd. Ali Mercan Aydın.