-ALANYA İL OLACAK İLÇELER ARASINDA 1. SIRADA ALANYA (A.A) - 10.12.2010 - Akdeniz Üniversitesi (A.Ü) Alanya İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güngör, Türkiye'de il olması gereken ilçeleri, Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemiyle belirlediklerini ve il olması gereken ilçeler arasında Alanya'nın, yüzde 33 uygunlukla birinci çıktığını söyledi. Prof. Dr. Güngör, bunun akademik bir çalışma olduğunu belirterek, Türkiye'de il olmaya uygun olan 8 ilçe tespit ettiklerini kaydetti. Alanya'nın birinci sırada yer aldığını ifade eden Güngör, Alanya'nın il olmaya uygunluk oranının yüzde 33 olduğunu bildirdi. Farklı üniversitelerden 6 bilimadamıyla 1 yıl süren bir çalışma yaptıklarını anlatan Güngör, şöyle konuştu: ''İl olacak ilçelerin objektif olarak belirlenmesi önemli bir problem. AHP yöntemi kullanılarak bu probleme etkin bir çözüm aramak istedik. Bu çalışmada, Türkiye'de il olması uygun olan ilçelerin öncelik sırasını belirlemek için AHP yöntemini kullandık. Uygulama sonucunda il olmaya en uygun aday yüzde 33 ile Alanya oldu. Uygunluk sırasına göre diğer adaylar, Bandırma, Fethiye, Elbistan, Ereğli, Bergama, Ödemiş ve Erciş ilçeleri. Bu çalışma, yeni iller yapılması gündeme geldiğinde, bu konuda karar verecek siyasi otoriteye yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bildiğiniz gibi il olacak ilçelerin objektif olarak belirlenmesi önemli bir problemdir. Bu konunun siyaset malzemesi yapılmadan bilimsel olarak ele alınması hem siyasi partiler hem de hükümetler için daha inandırıcı olacaktır. Çalışmada ilçelerin ile olan uzaklığı, merkez nüfusları, ilçenin toplam nüfusu, yüzölçümü, belde sayısı, bağlanabilecek ilçe sayısı, bağlanabilecek toplam nüfus sayısı, geçici nüfus ve kişi başı reel ücret kriterleri dikkate alınmıştır.'' Yapılan çalışmanın siyasi kaygılardan tamamen uzak bir çalışma olduğunun altını çizen Güngör, İçişleri Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda bu çalışmayı daha da genişletebileceklerini ifade etti.