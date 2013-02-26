Alanya esnafı taklit ürünlere karşı polis operasyonuna tepki gösterdi

Alanya'da polisin taklit ürünlere yönelik operasyona tepki gösteren esnaf, kepenk kapattı. İskele Meydanı'nda yapılan toplanan esnaf protesto eylemi yaptı.

Oturma eylemi yapan esnaf, taklit ürün satan işyerlerine yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla da imza kampanyası başlattı. ’Esnafız biz, hırsız değil’, ’Taklit ürünleri satıyoruz ama Türkiye ’nin gerçeği bu’, ’Hedef turizmi bitirmek mi?’ yazılı döviz taşıyan yaklaşık bin eylemci, slogan atarak tepkilerini sürdürdü.

Bir süre oturma eylemi yapan ve ıslıklarla protestolarını sürdüren grup adına açıklama yapan Selahattin Ünlüoğlu, "Bizler vergi veriyor ve insan çalıştırıyoruz. Ülkemize katkıda bulunuyoruz. Birkaç kişi bu ürünlerin distribütörlüğünü aldığı için milyonlarca insan açlığa mahkum ediliyor. Yunanistan turist gelsin diye her şeyi mübah sayarken, Türkiye’de bindiğimiz dalı kesiliyor" dedi.

Açıklamanın ardından esnaf, işyerlerini açtı.