T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alanya esnafı taklit ürünlere karşı polis operasyonuna tepki gösterdi

Polisin taklit ürünlere karşı yaptığı operasyonların ardından yapılan eylemde ’Taklit ürünleri satıyoruz ama Türkiye ’nin gerçeği bu’ pankartı açıldı

26 Şubat 2013 22:32

Alanya'da polisin taklit ürünlere yönelik operasyona tepki gösteren esnaf, kepenk kapattı. İskele Meydanı'nda yapılan toplanan esnaf protesto eylemi yaptı.

Oturma eylemi yapan esnaf, taklit ürün satan işyerlerine yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla da imza kampanyası başlattı. ’Esnafız biz, hırsız değil’, ’Taklit ürünleri satıyoruz ama Türkiye ’nin gerçeği bu’, ’Hedef turizmi bitirmek mi?’ yazılı döviz taşıyan yaklaşık bin eylemci, slogan atarak tepkilerini sürdürdü.

Bir süre oturma eylemi yapan ve ıslıklarla protestolarını sürdüren grup adına açıklama yapan Selahattin Ünlüoğlu, "Bizler vergi veriyor ve insan çalıştırıyoruz. Ülkemize katkıda bulunuyoruz. Birkaç kişi bu ürünlerin distribütörlüğünü aldığı için milyonlarca insan açlığa mahkum ediliyor. Yunanistan turist gelsin diye her şeyi mübah sayarken, Türkiye’de bindiğimiz dalı kesiliyor" dedi.

Açıklamanın ardından esnaf, işyerlerini açtı.

ETİKETLER

antalyataklit ürün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24