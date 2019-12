Alanya Dim Barajı'nda alarm

Alanya'da aşırı yağış nedeniyle dolan Dim Barajı'nda suyu tutan dip savak kapaklarından 4'ü kırıldı. Yüzde 91 dolu olan barajdan boşalan su, Akdeniz'e akıyor. Tedbir amacıyla çevredeki konut, okul ve işyerlerini boşaltıyor.



Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 Ocak'ta su tutulmaya başlanan Dim Barajı'nın suyunu tutan dip savak kapaklarından 4'ü sabah saatlerinde kırıldı. Dün gece yağan aşırı yağmur nedeniyle kırıldığı belirtilen her biri 21 ton olan kapaklar, su yüzüne çıktı. Kapakların kırılması üzerine su Dim Çayı'na boşalmaya başladı. Su tamamen boşalıncaya kadar müdahale edilemeyeceğini belirten DSİ yetkilileri, “Şu an için barajın çevresinde herhangi bir tehlike görünmüyor'' dedi. Yetkililer, Dim Çayı'nın denize döküldüğü noktada su birikintisi olması halinde tehlike oluşabileceği belirtti.



‘Şimdilik tehlike yok’



Bölgede incelemede bulunan Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, Dim Çayı çevresindeki yerleşim birimlerinde anons yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıldığını belirterek, “Şu an için bölgede tehlikeli bir durum yok. Tehlikeli bir durum olma ihtimaline karşı anons yaptırılıyor, ama şu an için herhangi bir sorun görünmüyor'' dedi.



Bu arada Alanya Kaymakamlığı, Dim Çayı çevresindeki konut, okul ve işyerlerini tedbir amacıyla boşaltmaya başladı. Kaymakamlığın anonsuyla boşaltılan evlerin çevresinde jandarma ve polis güvenlik önlemi alıyor. Barajın olduğu bölgeye araç girişine izin verilmiyor.



17 Ocak'ta hizmete girdi



Kestel Beldesi'nde yapımı 2003 yılında başlayan Dim Barajı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'den gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle geçen 17 Ocak'ta hizmete girmişti.



DSİ: Tedbirler alınıyor



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saat 06.00'da Dim Barajı Derivasyon Tüneli'nin su alma yapısına ait geçici emniyet kapaklarının henüz belirlenemeyen bir sebeple yerinden hareket ettiği belirtilerek, üzerindeki suyun derivasyon tüneline ve oradan da Dim Çayı'na akmaya başladığı kaydedildi.



Dipsavak içerisindeki yaklaşık 2 metre çapındaki cebri borudan geçen su miktarının 175 metreküp/saniye civarında olduğunun belirtildiği açıklamada, bu debinin 350 metreküp/saniye kapasiteli Dim Çayı yatağında taşkın yönünde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dipsavak vana odası, önündeki tıkaç betonunun sudan zarar görmesi halinde Dim Çayı'na akacak suyun artma ihtimaline karşı tedbir alarak Dim Çayı çevresindeki vatandaşlar konu hakkında bilgilendirilmektedir.



Konu DSİ ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tedbirler alınmaktadır."