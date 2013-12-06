12 yaşındaki kıza bile çıplak arama yapılıyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu Üyesi BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak, Antalya ve Alanya Cezaevlerinde hafta başında yaptıkları yerinde incelemeyi anlattı. Ortak sorunun ‘çıplak arama ‘olduğunu söyleyen Bozlak, Alanya L Tipi’nde kalan bir babanın isyanını aktardı:

“Benim 12 yaşında bir kızım var. Ziyarete geldiklerinde, nasıl aramadan geçtiğini anlatıyor. Onu dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Ben, utanıyorum. Onuruma dokunuyor. Gelmesini istemiyorum.”

Bozlak, Alanya’da L Tipi’nde, mahkumlardan işkence şikayetlerine dikkat çekti. Mahkumların ‘halılı oda’ iddiaları üzerine, alt komisyon bu odayı yerinde inceledi. Mahkumların iddiasına göre, başka bir yerde işkence görüyorlar. Daha sonra ‘halılı odaya’ getirilip eller arkadan bağlı sabaha kadar bekletiyorlar. BDPli Bozlak, erkekler için olduğuna dikkat çektiği Alanya Cezaevi’nde kadın mahkumlar kantinde ‘ped’ gibi bir çok özel ihtiyaçlarını bulamıyor.

TBMM İnsan Hakları Cezaevlerini İnceleyen Alt Komisyon, Antalya ve Alanya'daki cezaevlerini ziyaret etti. Alt komisyon başkanı, AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak ve AKP Adıyaman Milletvekili i Mehmet Metiner incelemelere katıldı.

Kamerasız yerde dayak, eller arkadan bağlı bekletme

BDP’li Bozlak, T24’e, cezaevleriyle ilgili izlenimlerini değerlendirdi. Antalya E Tipi ve Alanya L Tipi’nde çok sayıda işkence iddiaları yapıldığını söyledi. Alanya L Tipi’ndeki iddialara göre, çay ocağının yanında yani kamera olmayan alanda mahkumlar bir temiz dayaktan geçiriliyor. ‘Halılı oda’ diye tabir edilen yere atılıp elleri arkadan bağlı sabaha kadar bekletiliyorlar. Antalya E Tipi’nde de mahkumlar işkence gördüklerini ve dövüldüklerini anlattı.

Siyasi mahkumlar çıplak aramaya direniyor

Bozlak, siyasi mahkumların çıplak aramaya direndiklerini bu nedenle iç çamaşırıyla kaldıklarını anlattı. Adli mahkumların, özellikle uyuşturucu suçlularının, çıplak ve ince aramadan geçirildiğini söyledi. Tüm bunların cezaevine ilk girişte yapıldığını anlatan Bozlak, “Adli suçlular, uyuşturucu gibi, çıplak bırakıldıktan sonra oturtuluyor ve üç kez öksürtülüyorlar. Beden de herhangi bir şey var mı diye” dedi.

Jandarma gelmediği için hastaneye sevk edilemiyorlar

Her üç cezaevinde sıcak su olduğunu anlatan Bozlak, hastane sevklerinde sorun yaşandığını anlattı. Yeterli jandarma olmaması nedeniyle mahkumların sevklerinin yapılamadığına dikkat çekti.

Kelepçeliyken diş çekiyorlar

BDP’nin komisyon üyesi Bozlak, kelepçeli diş çekimi isyanını da dile getirdi. “Eğer doktor kelepçeyi çıkarın demiyorsa, kelepçeleriyle dişleri çekiliyor. Doktorun insafına kalan bir şey” dedi.

12 yaşındaki kızının aranmasını anlatan baba

Bozlak, çıplak aramanın sadece mahkumlar değil ziyaretçiler için de büyük bir sorun olduğunu vurguladı. Bozlak, cezaevi incelemesinde tanık olduğu mahkum bir babanın isyanını şu sözlerle aktardı:

“Bir baba, bize, ‘benim 12 yaşımda bir kızım var. Öyle arıyorlar ki; gelsin istemiyorum. Aramayı nasıl yaptıklarını kızım anlatınca ben utanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Onuruma dokunuyor. Ziyaretime gelsin istemiyorum’ dedi.”

LGBT koğuşu

Gay ve translar aynı koğuşta kalıyor. "Dengemiz bozuldu" diye şikayet ediyorlar. Bir travesti, "Geldiğimde kadın görünümündeydim, şimdi öyle değilim" diyor. Açık cezaevine gidememelerini eleştiren bir mahkum, "Cinsel kimliğimizden dolayı ikinci kez ceza çekiyoruz" diyor. Cezaevinde sadece bu koğuşta kamera yok.