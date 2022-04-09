Alanya Belediyesi, giysi kumbarasındaki kıyafetlerin ihale ile satıldığına ilişkin haberleri yalanladı

MHP’li Alanya Belediyesi, ilçede bulunan 276 giysi kumbarasında toplanan ikinci el tekstil ürünlerini ihaleyle AJ International Group İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi’ne verdiğine yönelik haberleri yalanladı. Belediye tarafından MHP’li başkanın söz konusu uygulamayla ilgili olarak söylediği belirtilen, “Milli ekonomiye kazandırıyoruz” sözleri de yalanlanırken; "Bu konuda belediyemizden veya sayın belediye başkanımızdan herhangi bir bilgi alınmamıştır" denildi.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan imzalı haberde, söz konusu üç yıllık ihalenin bedelinin 580 bin TL olduğu belirtilmişti. Söz konusu haberde CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak'in de görüşlerine yer verilmişti. İhalenin denetim komisyonları raporlarına da yansıdığını söyleyen CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, “Yurttaşların ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyeye ait giysi kumbaralarına bağışladığı kıyafetlerin yüzde 80’i, 20 Mayıs 2021 tarihinde bu şirket satıldı" demişti.

Öte yandan yine aynı haberde MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in söz konusu duruma ilişkin,“Gönül Pınarı’nda giysi koyacak yerimiz yok. Biz ekonomiye kazandırmak için 276 noktada bunu topluyoruz. Zaten devletin sıfır atık ile ilgili projesi var. Herkesin kıyafeti toplanıyor ve milli ekonomiye kazandırılıyor. Aynı çöp atığı gibi” dediği aktarılmıştı.

Alanya Belediyesi'nden tezkip: Gerçek dışı

Alanya Belediyesi, Cumhuriyet kaynaklı söz konusu haber için tezkip gönderdi. Söz konusu haber yalanlanırken, "Kıyafetlerin giyilebilir durumda olanları müvekkil belediyeye ait Gönül Pinari mağazasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır" denildi.

"Şu ana kadar 18 bin 879 kişi Gönül Pınarı Projesinden faydalanmış ve 135 bin 966 parça kıyafet buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır" bilgisi aktarılan tezkipte, ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'deki belediyelerin yüzde 60'ında aynı uygulama bulunmakta"

"Kullanılamaz durumda olan kıyafetlerin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sifir Atik Projesi kapsamında değerlendirilerek geri dönüşümü sağlanmaktadır. Söz konusu kıyafetlerin geri dönüşümü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak ihale yapılması yoluyla sağlanmış olup, Türkiye'deki belediyelerin %60'ında aynı uygulama bulunmaktadır. Antalya'da Kemer, Finike, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Aksu belediyeleri yine ihale yoluyla aynı firma ile çalışmaktadır. Aynı uygulamayı yapan belediyeler içerisinde CHP'li, AKP'li ve MHP'li belediyeler bulunmasına rağmen, 'MHP'li belediye, giysi kumbarasında toplanan ikinci el kıyafetleri ihaleye çıkardı' şeklinde yapılan haber, siyasi bir saikle yapıldığı intibahı yaratmaktadır.

Proje tanıtımının yapıldığı 2018 yılında sayin belediye başkanımız Adem Murat Yücel tarafından ilçe genelinde kurulan giysi kumbaralarına konulan giysilerin giyilebilir durumda olanlarının, gönül pınarı projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı, kullanılamaz durumda olan giysi ve tekstil atıklarının ise sıfır atık projesi kapsamında değerlendirilerek geri dönüşümünün sağlanacağı açıklanmıştır. Müvekkil Alanya Belediyesinin internet sitesinde de bu bilgi mevcuttur. Kaldı ki; tüm giysi kumbaralarının üzerinde 'Kullanılamaz durumdaki kıyafetler tekstil ürünlerinin geri dönüşümü projesinde değerlendirilecektir' ibaresi bulunmaktadır."

Belediye Başkanı'nın açıklamaları da yalanlandı: Bu konuda belediyemizden veya sayın belediye başkanımızdan herhangi bir bilgi alınmamıştır

Öte yandan belediye tarafından yapılan tezkipte, başkan Adem Murat Yücel'e ait olduğu belirtilen, "Gönül Pınarı'nda giysi koyacak yerimiz yok. Biz ekonomiye kazandırmak için 276 noktada bunu topluyoruz. Zaten devletin sifir atık ile ilgili projesi var. Herkesin kıyafeti toplanıyor ve milli ekonomiye kazandırılıyor. Aynı çöp atığı gibi" ifadeleri de yalanlandı; "Bu konuda belediyemizden veya sayın belediye başkanımızdan herhangi bir bilgi alınmamıştır" denildi.