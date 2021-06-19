Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne 1 milyon 679 bin liralık kapı yaptırılıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi yönetimi, kapı yaptırmak için harekete geçti. Üniversite idaresi, Kestel Yerleşkesine 1 milyon 679 bin TL’ye giriş kapısı yaptırıyor.

Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılarından dolayı çok sayıda üniversite öğrencisi online eğitimlere bile erişemezken Antalya-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, kapı yaptırmak için harekete geçti. Üniversite idaresi, Kestel Yerleşkesine 1 milyon 679 bin TL'ye giriş kapısı yaptırıyor.



Sözcü gazetesinin haberine göre; yerleşke girişine yapılacak tek bir kapı için 11 Haziran 2021'de sözleşme imzalandı. Kapının 3.5 ayda bitirilmesi planlanıyor.

Mermer kullanılacak

Yerleşke girişine yapılacak çift çerçeveli ve iki bölmeli kapıda ince esnek doğal taş panel kaplama kullanılacak, koyu füme mermer ve çift başlı kartal figürü de konulacak. Ayrıca kapının güney cephesine güvenlik kulübesi de yapılacak.

Kapının iki tarafında da "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi" yazacak. Üniversite idaresi, giriş kapısı için 20 Mayıs 2021'de ihaleye çıktı Projenin yer tesliminin ardından 100 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.