Alanson'a ‘Karına uzaktan uzağa aşığım’ dedi

Psikiyatr Cem Mumcu’nun programına konuk ettiği Mazhar Alanson’a canlı yayında söylediği söz herkesi şoke etti



Sunuculuğunu psikiyatr Cem Mumcu, oyuncu Pelin Batu ve şarkıcı Harun Tekin’in yaptığı “Kısa Devre” programının konuğu Mazhar Alanson’du. Sakin başlayan program Mumcu ve Alanson arasında gerçekleşen ilginç diyaloglarla gerildi. Mumcu’nun, Alanson’un eşi Biricik Suden’e olan hayranlığından söz etmesi tartışmanın fitilini ateşledi. İşte kıyamet koparan o diyalog...



-Mumcu: Eşinize uzaktan uzağa aşığım



-Alanson: Bak işte bu da ders olsun. Adamın arabası var, başkasının arabasına şey yapar. Karısı var, gider başkasının karısına. Senin kendinde olanlara şükretmen gerekiyor.



-Mumcu: Ben bekarım. Sözlerimi yanlış anlamayın, eşinize bir kadın figürü olarak dışarıdan bakıyorum ve bu sözleri saygıyla söylüyorum. Siz de bir takım yaftalarınızla, kafanızdaki görüntülerle, algılamadan bir şeyler söylüyorsunuz.



‘Meşhur ettim’



-Alanson: Tabii söyleyeceğim, git bunları muayenehanende söyle. Sanki 40 yıllık şovmen gibi attırıp, tutturuyorsun. Hiç kimse seni tanımıyor. Yani sen yılların Cem’i falan gibi bir şey değilsin. Seni meşhur ettim bugün.



Stüdyoda gerginliğin artması üzerine araya Harun Tekin girdi. Alanson’a başka bir konudan sorular sorarak gerilimi azaltmaya çalıştı.



Alanson, Tekin’in yönelttiği sorulara cevap verirken bu kez de Mumcu’nun mimiklerine takıldı: “Bana el, yüz hareketleri yapma. Beni alt ettiğini mi sanıyorsun.”



Alanson’un bu sözleri ortamın daha gerginleşmesine neden olurken, Mumcu masasından kalkarak stüdyonun arkasında bulunan koltuklara oturdu.

