-ALAN KARARA İTİRAZ EDECEK İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, müvekkilinin tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin, ''Mahkeme kararlarına her zaman saygı duymak zorundayız. Ancak mahkemenin de halkın iradesine saygılı olması gerektiği kanaatindeyim'' dedi. ''Balyoz Planı'' davasının görüldüğü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda ara kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Nacak, şunları kaydetti: ''Mahkeme kararlarına her zaman saygı duymak zorundayız. Ancak mahkeme kararlarına saygılı olurken mahkemenin de halkın iradesine saygılı olması gerektiği kanaatindeyim. Halkın iradesi her şeyin üstündedir. Yasama organına gidecek ve yasama yapacak bir kişinin içeride tutulmasını doğru bulmuyorum. Yarın öbür gün Meclis'te bir yasa yapılacağı zaman bir oya ihtiyaç olduğunda o kişi içerideyse o gün o kanunun çıkma ihtimali mevcut değildir.'' Her zaman söylediği bir şeyi yinelemek istediğini dile getiren Nacak, ''Halkı gerecek hareketlerden hem kişilerin hem kuruluşların hem de mahkemenin kaçınması gerektiği kanaatindeyim'' dedi. Nacak, Türkiye'nin seçimden sonra çok gergin bir ortama girdiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu nedenle herkesin beyanına ve eylemine çok dikkat etmesi gerekir. Bu yüzden ben mahkemenin kararına yine saygılı olmak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız. Herkes yasalara uygun, yasalara saygılı bir şekilde hareket ettiği takdirde Türkiye'deki gerilimin azalacağını düşünüyorum.'' Bir gazetecinin, kararın gerekçesini ve oy birliğiyle alınıp alınmadığını sorması üzerine de Nacak, 10. Ağır Ceza Mahkemesinin bütün kararlarını oy birliğiyle aldığını belirterek, ''Anayasanın 83. ve 14. maddesindeki istisna gereği tutuklama yapıyor'' dedi. Nacak, Anayasa'nın yorumlanırken geniş manada yorumlanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Anayasa'nın sadece iki maddesine bağlı kalarak yorum yaptığınız zaman yanlışlığa saplanırsınız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Ben de diyorum ki; bir kişi suçu sabit oluncaya kadar masumdur. Bir iddianamenin düzenlenmiş olması, o kişinin suçlu olduğuna kesin bir kanaat getirmez. Bu nedenle Meclise seçilmiş bir kişinin içeride tutulmasının anlamını bir türlü çözemiyorum. Hukukçu olarak anlam da veremiyorum.'' Karardan sonra, aynı zamanda akrabası olan Engin Alan ile görüşüp görüşmediği sorulan Nacak, aile olarak zor günler geçirdiklerini belirterek, ''Engin Alan paşa bütün bunlara rağmen sadece 'hayırlı olsun' dedi. Başka herhangi bir şey söylemedi'' diye konuştu.