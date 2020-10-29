"Alamos Gold, Kaz Dağları'nda tazminat alarak sahadan çekildi"

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ınsendika heyetiyle bölgede incelemelerde bulunan Durmuş, “Ruhsat süresi bir yıl uzatılan ve ruhsatı yenilenmeyen şirket, sahayı teslim alırken taahhüt ettiği koşulları yerine getirmeden sahayı teslim etti. Maden sahasının eski halini alması yıllar sürecek. Alamos Gold uluslararası tahkim yasası gereği tazminat alarak sahayı terk ediyor. Yani kendi masraflarını da devlete ödetiyor, sıyırdığı canlı toprağı dahi yerine dökmeden gidiyor. Verdiği zarar yetmezmiş gibi, tazminat alması kabul edilemez” dedi.