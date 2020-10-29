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"Alamos Gold, Kaz Dağları'nda tazminat alarak sahadan çekildi"

Alamos Gold'un çekildiği sahanın Cengiz İnşaat'a devredileceği iddia ediliyor

29 Ekim 2020 09:24

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Kaz Dağları’nda maden arayan Alamos Gold’un önceki gün itibarıyla devletten tazminat alarak sahadan çekildiğini açıkladı.

Cengiz İnşaat gelecek iddiası

Maden sahasındaki şantiye binaları ve iş makinelerinin tamamının saha içindeki şekliyle teslimatının yapıldığına dikkat çeken Durmuş, “Alamos’un böyle bırakıp gitmesi düşündürücü. Bu sahaya yakın yerlerde Halilağa Bakır Madeni projesi için Koza Madencilik ve Cengiz İnşaat’ın ruhsat alanı olması, Alamos’un çekildiği sahanın Cengiz veya Koza’ya devredileceği söylentilerini artırdı. Kaygımız, millete küfreden adamın, burayı alarak mahvetmesi” diye konuştu.

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