Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nce organize edilen "Alakız Sütünü Helal Etmiyor" mitinginde, süt üreticileri sorunlarını dile getirdi.



Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerince desteklenen miting, eski lunapark alanında yapıldı.



Mitinge, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üretici birlikleri ve kooperatif temsilcileri katıldı. Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yakup Soytürk, mitingde yaptığı konuşmada 2007 yılında 5.5 milyon süt veren inek olmasına karşın 2008 yılında bu sayının 4 milyona düştüğünü söyledi.



2009 yılında bu sayının daha da düşmesinin beklendiğini ifade eden Soytürk, "Bu uygulamalarla gidilirse Türkiye dışarıdan süt ithal eder hale gelecek" diyerek, bir süt ineğinin 25 ay beslendikten sonra süt vermeye başladığını, litresi 67 kuruştan satılan sütün 45 kuruşa gerilediğine kaydetti. 24 TL olan yem fiyatının ise 30 TL'ye çıktığını belirten Soytürk, şöylekonuştu:



"Türkiye'de hayvancılık sektörü ve tarım büyük bir sıkıntı içinde. Alakız sütünü helal etmiyor. Neden helal etmiyor? Bu soruyu sormak için buradayız. Çünkü 1 litre süt 1 litre sudan daha ucuz. O kutsal varlık, sütünden, etinden, kanından ve derisinden, hatta biyogaz enerjisinden faydalandığımız hayvan, konuşamıyor. Onun yerine biz konuşuyoruz. Bunun için buradayız.



Sütü daha iyi değerlendirmek ve besin değeri yüksek süt veren alakızların çoğalmasını istiyoruz. Alakız 'benim hakkımı verin' diyor. Alakız tüm insanlara hizmet için süt üretiyor. Hakkını istiyor. Biz üreticiler olarak Ulusal Süt Konseyi kurulsun istedik. İçinde biz üreticiler olalım, sütü işleyen sanayiciler olsun ve bu kaliteli sütü tüketen tüketici olsun istedik. Çünkü böyle bir zincir kurulursa üretici ve sanayici zarar etmez. Devletimiz zarar etmez. Bizler üreteceğiz, inadına üreteceğiz."



Katı madde oranının düşürülmesi



Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muammer Saygılı da ithal mayalardan sağlıklı yoğurt yapılamadığını söyledi. Son çıkan tebliğde yılda üretilen 3.5 milyon ton sütten 600 bin ton sanayi yoğurdu yapıldığını öğrendiklerini belirten Saygılı, şöyle konuştu:



"Yoğurttaki katı madde oranı yüzde 14'ten yüzde sıfıra düştü, protein oranı 4'ten 3'ün altına düştü. Bize su gibi yoğurt yedirtebilmek için, yani bir litre sütten bir kilo yoğurt yapmak ve sütü daha ucuz alabilmek için bunlar yapıldı. Bu şu anlama geliyor, Türkiye uluslararası tekellerin eline geçmiş demek ve bir süre sonra dışa bağımlı hale getirileceğimizin bir göstergesi."



Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer ise Türkiye ile Avrupa arasında üretim açısından uçurum oluştuğunu öne sürerek, "Anadolu'da alakız karnını doyuramıyor. Türkiye'de satılan bir litre sütle ancak 750 gram yem alınıyor. Avrupalı sarıkızın bir litre sütü ile 2 kilogram yem alıyor. Avrupalı sarıkızın karnı tok, Anadolu'daki alakızın karnı aç. Böyle olunca alakızlar kasaba gidiyor. Geçen yıl kesilen hayvan sayısında yüzde 120 artış var. Üretici çaresizlikten hayvanını kesiyor" diye konuştu.



Öte yandan, miting alanına gelen CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın da seçim çalışması yaptı. Üreticilere portakal dağıtan Akaydın, "Portakalı soydurmayın" diye konuştu.



Konuşmaların ardından süt dökerek protesto yapmak isteyen eylemcilere Karataş Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Özer karşı çıktı. "Alın terimizi protesto için de olsa yere dökmeyiz" diyen Özer, "Bir damla bile olsa sütü yere dökmem. Süt alnımdan akan bir damla ter gibi. Ancak sembolik olarak bir kaba dökeceğiz. Onu da tekrar kullanacağız" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından dökülmek için alana getirilen sütler mitinge katılanlara dağıtıldı.

