Alakır'da susuz 100'üncü gün

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi\'nde, HES\'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve toprak evlerinin yanındaki arazi kazılıp, yeraltı su kaynağı HES şirketi tarafından kesilen Tuğba Günal ile Birhan Erkutlu, su akmayan çeşmelerinin üzerine \'Susuzlukta 100\'üncü gün\' yazılı pankart asarak, durumu protesto etti.

Beydağları\'nın zirvesinden doğup, Kumluca\'dan Akdeniz\'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri\'nin bulunduğu ve 15 yıl önce dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi\'ne yerleşen Tuğba Günal- Birhan Erkutlu, yıllardır HES\'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Son olarak geçen yılın Aralık ayında, Bakanlar Kurulu kararıyla Alakır\'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan \'Kesin Korunacak Hassas Alan (Birincil)\', 8 milyon 322 bin metrekarelik alan \'Nitelikli Doğal Koruma Alanı (İkincil) ve 251 bin metrekarelik alan da \'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (Üçüncül)\' ilan edildi. Bu karar sonrasında, 3 HES projesi de yapılamaz hale geldi.

İSTANBUL\'U BIRAKIP DOĞAYI SEÇTİLER

Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, yaklaşık 15 yıl önce, İstanbul\'un lüks semtlerindeki yaşamlarını bırakıp, Alakır Vadisi\'nde nehre yakın arazi satın aldı. Çift, önce çadırda ardından \'yuva\' adını verdikleri toprak evlerinde yaşamaya başladı. Çiftin, toprak evlerinin de bulunduğu kırsal alandaki arazilerinin yanındaki arazi, \'Metamar- Dedegöl\' enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alındı. Çiftin arazisine yeraltından giden su kaynağı, kepçeyle kazılarak, yönü değiştirildi.

NEHİR SUYUYLA YAŞIYORLAR

Yeraltı kaynağından çıkan suyla yıllardır yaşamlarını sürdüren çift, 2 ayı aşkın süredir 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri\'nden bidonlarla engebeli arazide taşıdıkları suyu kullanıyor. Bu süreçte, evlerinin yakınında, geceleri zaman zaman silah seslerinin duyulması üzerine çift, arazilerinin bazı noktalarına gece görüşlü kameralar kurdurdu. Çiftin tehdit olayları ve geceleri evlerinin çok yakınında silahla ateş edilmesi nedenleriyle kurdurdukları kamera sistemine karşı HES şirketi yetkilileri de arazinin giriş kapısının önüne 4 kamera yerleştirdi.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Kesilen su nedeniyle mahkemeye de başvuran çift, sularının kesilişinin 100\'üncü gününü, yeraltı su kaynağına bağlı çeşmelerine astıkları \'Susuz 100\'üncü gün\' yazılı pankartla protesto etti. Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

\"Hasan Tığlı\'nın sahibi olduğu Metamar/Dedegöl Enerji şirketine ait Kürce HES\'in şantiye şefi Ali Süzen, hemen arkamızdaki araziyi satın alıp kepçe ile kazarak, tapulu arazimizin içinden çıkan doğal kaynak suyumuzun damarını kesip bizi susuz bırakalı tam 100 gün oldu. \'İhtiyati tedbir\' talepli davada mahkemenin atadığı bilirkişi keşfi üç hafta önce yapıldı. Adaletin bize suyumuzu geri vermesini bekliyoruz. Eğer mahkeme bir an evvel suyumuzu kesen HES\'çilerden alıp bize suyumuzu geri vermezse, tüm gıdamız, hem baharlık, hem yazlık, kuruyarak yok olacak. Hem susuz bırakıldık. Hem de gıdasız bırakılmak üzereyiz.\"

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