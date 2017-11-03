Alakır'da suları kesilen çift, 'eğik tel'den ifade verdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ALAKIR Vadisi\'nde 14 yıldır yaşayan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, oturdukları alanın hemen yanındaki araziyi satın alıp, yeraltı su kaynağını kepçeyle kazarak, engelleyen HES şirketinin tel örgülerünee zarar vermekle suçlandı. Çift, gece ifadeye çağırıldı.

Antalya Kumluca\'da Alakır nehri üzerine yapılan ve proje aşamasındaki HES\'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, HES şirketine ait arazinin etrafındaki tel örgülerin bir kısmının eğilmiş olması nedeniyle mala zarar vermekle suçlandı. HES\'lere karşı nehir suyunu korumaya çalışırken suları kesilen ve yaklaşık 20 gündür susuz kalan çift, 31 Ekim günü saat 21.30 sıralarında jandarma tarafından ifadeye çağrıldı. HES şirketinin şantiye şefi tarafından satın alınıp, kepçeyle kazılarak yönü değiştirilen su kaynağının, HES şirketinin satın aldığı evlerinin ön kısmındaki diğer arazinin yanındaki hayrat ve arazideki havuza yönlendirildiğini hatırlatan Tuğba Günal, bu arazinin etrafındaki tel örgülere zarar vermekle suçlandıklarını söyledi.

GECE İFADE

30 Ekim gecesi Birhan Erkutlu ile tel örgülere zarar vermeye çalışırken, Metamar-Dedegöl enerji şirketine ait Kürce HES\'in bekçisi Şaban Akkay\'ın kendilerini gördüğü yönünde haklarında şikayette bulunduğunu belirten Tuğba Günal, “Jandarma bizi gece ifadeye çağırdı. Suçlamalara göre, bekçi saat 20.30 sıralarında havuzu kontrol için gitmiş ve bizi görmüş. İddialara göre, tel örgülerin bir kısmı eğilmiş, havuzun içine taş atılmış ve havuzun suyu başka yöne çevrilmiş. Arazimizin önünde gece saatlerinde silah atılması olayları nedeniyle gece görüşlü kamera sistemleri kurmuştuk. Kameralar da tel örgüyle çevrili alana giden yolu görüyor\" dedi.

KAMERA KAYITLARI DELİL

Kayıtlarda yoldan saat 16.00 sıralarında bekçinin geçtiği ve bir süre sonra geri döndüğünün görüldüğünü anlatan Günal, “Yani saat 20.30 gibi bekçinin o araziye doğru gittiğini gösteren bir görüntü yok. O saatlerde sadece bir porsuk geçiyor. Biz ise o gün 5 kişiydik ve bütün gün pekmez yapımıyla uğraştık. Akşam da müzik dinledik ve arazimizden dışarı çıkmadık. Kim yapmış bilmiyoruz ama HES ve su olayları nedeniyle yaşananlardan dolayı bize iftira atılıyor. Kamera kayıtlarını da savcılığa teslim ettik\" dedi.

PORSUK MU EĞDİ

Mala zarar verme suçlamasıyla eğdikleri iddia edilen tel örgüyü fotoğraflayan çift, bununla ilgili bir de açıklama yayımlandı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Kamera kayıtlarına göre HES bekçisi olayın olduğu iddia edilen tarihte saat 16.15\'te motosikletiyle bu alana geliyor ve 16.30\'da geri dönüyor. Olayın gerçekleştiğini iddia ettiği saatlerde ise hiçbir araç geçişi yok. Yani bekçi oraya gelmemiş. O saatlerde sadece bir porsuk kardeş var kameraya yakalanan. Yoksa o mu yaptı. Porsuktur o porsuk. Bu bekçi ertesi gün 11.00 gibi tekrar bölgeye gelip 10 dakika sonra tekrar Metamar/Dedegöl şirketine ait Kürce HES\'e dönüyor. Jandarmaya bildirimleri ise 12.30\'da. Olay bizim için çok net. Tam bir kurgu. Gelip telleri hem de tam bizden tarafı eğmişler. Sonra da Birhan ile Tuğba yaptı diye ihbar etmişler. Vicdanlara havale ediyoruz. Başka söyleyecek birşey yok gerçekten. Biz can derdinde, onlar mal derdinde. Üzerimizdeki baskıyı her türlü ayak oyunları ile artırmaya çalışıyorlar. Tehdit ediyor, silah sıkıyorlar korkmuyoruz. Suyumuzu kesiyorlar yılmıyoruz. Komplolar düzenliyorlar boyun eğmiyoruz.\"



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