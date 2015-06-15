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Çevre

Alakır buluşması; Gel, neyin yok edilmek istendiğini yerinde gör!

Alakır'daki Canlılarla Dayanışma Kampı 1-3 Temmuz tarihleri arasında kurulacak

15 Haziran 2015 21:30

Alakır Nehri Kardeşliği, Alakır Vadisi’nde yaşam mücadelesi veren canlılarla dayanışmak için 1-3 Temmuz tarihleri arasında bir kamp düzenleyecek.

“Alakır'daki Canlılarla Dayanışma Kampı” adı verilen etkinlikte, vadiyi koruma mücadelesi ve yapılacaklar nehrin kıyısında, ormanın içinde ve ateş başında konuşulacak. Üç gün üç gece sürecek 'eylem'in amacı, vadideki canlılarla ortak yaşam alanı paylaşmak ve neyin yok edilmek istendiği yerinde görmek.

Kamp katılımcıları; kendileri için çadır, uyku tulumu, tabak, kaşık, bardak, doğada dönüşen sabun, havlu ve varsa çaldıkları bir enstürmanı yanlarında götürecek.

Katılımın ücretsiz olacağı buluşmanın mutfağı ise, vegan (hayvansal ürün içermeyen) olacak.

Etkinlik kapsamında, doğal yaşam deneyimleri ve doğayı koruma mücadelesi ile ilgili atölyeler oluşturulacak.

Alakır Nehri Kardeşliği kendini şöyle tanımlıyor:

Bu işgal ve kitlesel soykırım ortamında, 1 mart 2009’da doğdu Alakır Nehri Kardeşliği; ‘inandığımız gibi yaşamadığımız sürece, karşı çıktığımız düzen kadar ikiyüzlü oluruz!’ desturuyla. Sevgi, barış ve kardeşlik içinde, özgürlük ve yaşam mücadelesi veren A.N.K, başını kaldıranların birlikteliğidir. Başını önüne eğecek hiçbir düşünce yada eylemi olmayanların kardeşliğidir.

Kamp ile ilgili geniş bilgi, katılımcıların yanlarında “götürmeyecekleri” şeyler ve ulaşımla ilgili ayrıntılar için tıklayın.

 

 

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