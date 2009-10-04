Alain Delon Altın Portakal' da

Bu yıl 46'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yine sinemanın önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Alain Delon, festivalin bu yılki onur konuğu olarak Türkiye'ye geliyor.



10-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin bu yılki teması, '60'ların sineması' ile 'sinema ve müzik'.



Konsepte uygun bir isim olan Delon'un daveti için Fransız Kültür Merkezi de devreye girdi.



Delon, 2006 yılında da İstanbul Film Festivali'ne katılacaktı. Ancak festivale çok yakın bir zamanda gelmeyeceğini açıklamıştı.



Festival koordinatörü Göksel Kumsal, Türk hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Delon için "Büyük oranda anlaşma sağlandı, hayal kırıklığını gidereceğiz" dedi.