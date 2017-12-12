Aladağ faciası: Mağdur ailelerin avukatlarından 'Tutuklu 6 sanık tahliye edilsin' talebi

Adana’nın Aladağ ilçesinde kaçak yurtta çıkan yangında 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin can vermesiyle ilgili davanın 4'üncü duruşması dün görüldü. Duruşmada mağdur ailelerden bazılarının avukatları 'Tutuklu 6 sanık tahliye edilsin' talebinde bulundu. Mahkeme talebi redderek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde kaçak yurtta çıkan yangında 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin can vermesiyle ilgili yedi kişi hakkında ‘taksirle adam öldürme ve yaralamaya sebep olmak’tan dava açılmış, yurt denetiminde görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle yargılanmalarına başlanan beş kamu görevlisinin davası da bu davayla birleştirilmişti.

Diken'den Rıfat Doğan'ın haberine göre, Kozan Ticaret Odası’nda dün görülen 4’üncü duruşmada bir kısım mağdur ailelerin avukatlarından şaşırtan bir talep geldi.

Mağdur avukatları sanıkların tahliyesini istedi

Taleplerle ilgili kısımda mağdur ailelerin avukatları olduklarını belirten Ali Kemal Söbüçovalı ve Ali Güvenç, tutuklu altı sanık için tahliye talebinde bulundu.

Kamu görevlilerinin savunmalarının ardından söz alan mağdur Veysel Dede’nin vekili Söbüçovalı, tahliye talebine ilişkin konuşmasında şu gerekçeleri iletti: “Tutukluğun devamına yönelik karar verilmesini özellikle şundan dolayı istediler, tahliye olmaları durumunda rapora müdahale etmeleri ihtimalidir, çok büyük bir yapı ise dört tane adamın müdahalesi ile tutukluluğun devamı uygun bir gerekçe değildir. Bizde yapılması gereken asli kusurluların dışındaki tali kusurluların ya tamamının tutuklanmalarına ya da aynı gerekçe ile tali kusurluların tamamının bihakkın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.”

Mağdur müşteki Ayşe Genç’in vekili Güvenç de benzer bir beyanda bulunarak tahliye istedi: “Sanıklarla alakalı eşit olmayan bir durum ortaya çıktı, asıl davanın sanıkları hemen sıcağı sıcağına adeta bir günah keçisi gibi tutuklandılar ve yaklaşık bir yılı aşkın süredir de tutuklulukları devam ediyor. Aynı şekilde kusurlu olan sanıkların bir kısmı tutuksuz yargılanmaya başlandı, bir kısmı ise halen yargılanmaya başlanmadı, bu adaletsizliğin giderilmesini ve itfaiye yönünden yürütülen davanın da bu dava ile birleştirilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Mahkeme talepleri reddederek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.