Aladağ Belediyesi, yurt yangınında yaralanan öğrencinin ailesi hakkında icra takibi başlattı iddiası

Aladağ Belediyesi'nin avukatının, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınında ağır yaralanan Şule Altun'un ailesine, 10 bin 66 liralık vekalet ücreti nedeniyle icra takibi başlattığı öne sürüldü.

Adana’nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016’da Süleymancılar cemaatine ait kaçak yurtta 11’i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmesi , 24 çocuğun da yaralanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aladağ Belediyesi'nin yangında ağır yaralanan Şule Altun'un ailesine icra takibi başlattığı belirtildi.



Vekalet ücreti için icra takibi başlatıldı

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, yangınla ilgili görülen davada belediye hakkındaki iddiaların bir kısmı reddedildi. Mahkemenin kararının kesinleşmesinin ardından Aladağ Belediyesi için karşı vekalet ücreti hakkı doğdu.

Belediyenin avukatı Mehmet Emin Atlı, faiziyle birlikte 10 bin 66 lira vekalet ücreti için, yangında ağır yaralanan Şule Altun'un ailesini icraya verdi.

10 bin 66 liralık ücret ödenmezse 3 aya kadar hapis cezası alabilirler

18 Şubat'ta başlatılan icra takibinin ardından Adana 10. İcra Dairesi'nden Şule Altun'un ailesine ödeme emri gönderildi.

Yangında yaralanan Altun'un ailesi, 10 bin 66 liralık vekalet ücretini ödeyemezse 3 aya kadar tazyik hapsi cezasıyla cezalandırılabilir.

İfadesinde "Sürekli temizlik yapmaya zorluyorlar" demişti

Ailesi hakkında icra takibi başlatılan Şule Altun, yangından sonra verdiği ifadesinde ve yurtta sürekli temizlik yapmaya ve bulaşık yıkamaya mecbur tutulduklarını belirtmişti. Altun, ifadesinde "Yapmazsak okula göndermeyeceklerini söylüyorlardı" demişti.

Hakkında icra takibi başlatılan ve hapis tehdidiyle karşı karşıya olan baba Yaşar Altun ise verdiği ifadede şunları söylemişti:

Yangından bir ay önce kızım ‘Baba sürekli bize temizlik yaptırıyorlar. Beni bu yurttan al artık' dedi. Ben de başka yurtlara paramızın yetmeyeceğini ve orada kalması gerektiğini söyledim.

8 ile 12 yıl arasında hapis cezası

Yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş hayatını kaybetmiş ve yangında sorumluluğu olan 18 sanık 8 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası almıştı.