Alaçatı'da sörf yaptılar

Kozanoğlu ve Taşpınar, kasımda rüzgar sörfü yapmak için Alaçatı'ya geldi. Gözlerden uzak aşklarının başladığı Alaçatı sahilinde sörf yapan ikilinin mutluluğu gözlerinden okunurken, objektiflere yakalandı.Özel hayatlarıyla ilgili suskunluklarını koruyan ikili, polemik ve tartışmalardan uzak durmak için bu yolu seçtiklerini söyledi. Bora Kozanoğlu, “Eda ile beraber haftanın belli günleri spor salonuna gidiyor, ‘dağ bisikleti’ yapıyor ve rüzgarlı zamanlarda ise Alaçatı'nda rüzgar sörfü yapıyoruz. Aşkımın da spor bazlı bir hayatı olması bana çok büyük destek oluyor ve ona olan tarifsiz aşkımı körüklüyor” dedi.Eda Taşpınar ise, “Bora ile birlikte sörf yapmak ve onu sörf yaparken seyretmek inanılmaz bir duygu. Bence rüzgar sörfü yapabilmek ve bununla birlikte aşık olduğunuz insanın tutkusunu paylaşabilmek hayattaki en büyük zenginlik” diye konuştu.