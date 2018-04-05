T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alaçatı'da festival coşkusu başladı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde 9'uncu Alaçatı Ot Festivali  başladı

05 Nisan 2018 21:51

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde 9\'uncu Alaçatı Ot Festivali  başladı. Belediyenin \'9 Durak 9 Deneyim\' projesi kapsamında düzenlediği festivalin bu yıl da Çeşme ve Alaçatı\'nın yanı sıra, Yarımada\'ya ve Kuşadası\'na kadar olan geniş bir bölgeye ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Festival, 8 Nisan Pazar günü yemek yarışması ile sona erecek.
9\'uncu Alaçatı Ot Festivali kapsamında, Alaçatı sokaklarında açılan ot, gıda ve hediyelik eşya stantları, daha ilk günden ilgi görmeye başladı. Stantlarda, Çeşme\'nin doğasında yetişen yenilebilir yabani otlar ve endemik bitkilerin yanı sıra, Çeşmeli üreticilerin tarlalarında yetiştirdikleri mevsimlik sebzeler ve ilçeye özgü kokulu limonlar da festival ziyaretçileri için satışa sunuldu. Gıda stantlarında ise Çeşmeli kadınlar, evlerinde festival için özel olarak hazırladıkları lezzetleri, ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Öte yandan, Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve ADD Çeşme Şubesi tanıtım stantları açarken, Çeşmeli yazarlar da kendilerine ayrılan masalarda kitaplarını okuyucuları için imzalamaya başladı.
Alaçatı Ot Festivali nedeniyle otoyol Çeşme girişinden itibaren Marina Kavşağı yakınındaki yol da Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve Çeşme Belediyesi flamaları ile süslendi. Festivalin Cumartesi\'ye denk gelen üçüncü günü olan 7 Nisan\'da Çeşme\'ye yüzlerce tur otobüsünün gelmesi beklenirken, ilçede trafik sıkışıklığı olmaması için, otobüslerin marina kavşağından dönerek, kendileri için ayrılan özel otoparka yönlendirilmesinin sağlanacağı bildirildi.
9\'uncu Alaçatı Ot Festivali\'nin başlaması nedeniyle bu akşam bir kokteyl verecek olan Çeşme Belediyesi, festivalin düzeninin sağlanması için de gerekli önlemleri aldı. Festivalin en renkli görüntülerinin sergilendiği festival korteji ise yarın saat 13.00\'te başlayacak. Festival korteji yürüyüşü Alaçatı Futbol Sahası yakınlarından başlayarak, eski Alaçatı Belediyesi Binası önünde sona erecek.
Festival boyunca çeşitli yemek atölyelerinin yanı sıra, söyleşiler de gerçekleştirilecek. Festivalin en yoğun gününün yaşanacağı Cumartesi günü akşamı, saat 20.00\'de, Alaçatı Amfitiyatro\'da Gökçe konseri, festival ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatacak. Festival, Pazar günü yemek yarışması ve ödül töreniyle sona erecek.
Alaçatı Ot Festivali\'nin bu yıl da Çeşme\'ye önemli ekonomik girdi sağlaması beklenirken, ilçedeki turistik otellerde ve butik otellerde yüzde 100\'lük doluluk yaşandı. İzmir, Selçuk ve Kuşadası\'nda birçok turistik otel, Alaçatı Ot Festivali nedeniyle paket programlar hazırladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güneş ATAGÖZÇEŞMEDHAAlaçatı Ot FestivaliBelediyeninDurakDeneyimAlaçatıYarımadaKuşadasıFestivalNisan PazarAlaçatı Ot Festivali kapsamında AlaçatıStantlardaGıdaTuristik Otelciler BirliğiADDAlaçatı Ot

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24