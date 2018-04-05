Alaçatı'da festival coşkusu başladı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde 9\'uncu Alaçatı Ot Festivali başladı. Belediyenin \'9 Durak 9 Deneyim\' projesi kapsamında düzenlediği festivalin bu yıl da Çeşme ve Alaçatı\'nın yanı sıra, Yarımada\'ya ve Kuşadası\'na kadar olan geniş bir bölgeye ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Festival, 8 Nisan Pazar günü yemek yarışması ile sona erecek.

9\'uncu Alaçatı Ot Festivali kapsamında, Alaçatı sokaklarında açılan ot, gıda ve hediyelik eşya stantları, daha ilk günden ilgi görmeye başladı. Stantlarda, Çeşme\'nin doğasında yetişen yenilebilir yabani otlar ve endemik bitkilerin yanı sıra, Çeşmeli üreticilerin tarlalarında yetiştirdikleri mevsimlik sebzeler ve ilçeye özgü kokulu limonlar da festival ziyaretçileri için satışa sunuldu. Gıda stantlarında ise Çeşmeli kadınlar, evlerinde festival için özel olarak hazırladıkları lezzetleri, ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Öte yandan, Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve ADD Çeşme Şubesi tanıtım stantları açarken, Çeşmeli yazarlar da kendilerine ayrılan masalarda kitaplarını okuyucuları için imzalamaya başladı.

Alaçatı Ot Festivali nedeniyle otoyol Çeşme girişinden itibaren Marina Kavşağı yakınındaki yol da Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve Çeşme Belediyesi flamaları ile süslendi. Festivalin Cumartesi\'ye denk gelen üçüncü günü olan 7 Nisan\'da Çeşme\'ye yüzlerce tur otobüsünün gelmesi beklenirken, ilçede trafik sıkışıklığı olmaması için, otobüslerin marina kavşağından dönerek, kendileri için ayrılan özel otoparka yönlendirilmesinin sağlanacağı bildirildi.

9\'uncu Alaçatı Ot Festivali\'nin başlaması nedeniyle bu akşam bir kokteyl verecek olan Çeşme Belediyesi, festivalin düzeninin sağlanması için de gerekli önlemleri aldı. Festivalin en renkli görüntülerinin sergilendiği festival korteji ise yarın saat 13.00\'te başlayacak. Festival korteji yürüyüşü Alaçatı Futbol Sahası yakınlarından başlayarak, eski Alaçatı Belediyesi Binası önünde sona erecek.

Festival boyunca çeşitli yemek atölyelerinin yanı sıra, söyleşiler de gerçekleştirilecek. Festivalin en yoğun gününün yaşanacağı Cumartesi günü akşamı, saat 20.00\'de, Alaçatı Amfitiyatro\'da Gökçe konseri, festival ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatacak. Festival, Pazar günü yemek yarışması ve ödül töreniyle sona erecek.

Alaçatı Ot Festivali\'nin bu yıl da Çeşme\'ye önemli ekonomik girdi sağlaması beklenirken, ilçedeki turistik otellerde ve butik otellerde yüzde 100\'lük doluluk yaşandı. İzmir, Selçuk ve Kuşadası\'nda birçok turistik otel, Alaçatı Ot Festivali nedeniyle paket programlar hazırladı.



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