Alaçatı'da çocuklar, yaşıtları için yarışacak

İZMİR, (DHA)

ÇEŞME Alaçatı\'daki Çağla Kubat Sörf Akademisi\'nde Koruncuk Vakfı yararına düzenlenecek 3. Koruncuk Sörf Festivali\'nde çocuklar, yaşıtlarına katkı sağlamak için yarışacak. Organizasyonla Urla\'nın Barbaros Mahallesi\'nde 15 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan ve hazırlıklarında son aşamaya gelinen Türkiye\'nin ikinci çocuk köyü Koruncukköy Urla\'ya katkı sağlanacak. Festivale destek olan tüm sponsorların katkıları ve katılım payları, çocuk köyü için harcanacak. Yarın saat 10.00\'da başlayıp 30 Ağustos\'ta saat 20.30\'da yapılacak ödül töreniyle son bulacak organizasyon, 13 yaş altı, 17 yaş altı ve 21 yaş altı kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek.

Kendi adını taşıyan anlamlı organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapacak ünlü oyuncu ve dünya çapındaki rüzgar sörfçümüz Çağla Kubat, \"Dünyada çocukların, çocuklar için yarıştığı tek organizasyon Koruncuk Sörf Festivali. Bu yıl festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda düzenlenmesi daha da anlamlı oldu\" dedi.

Çağla Kubat, çocuklar yarışırken hem rüzgar sörfü yeteneklerini sergileyeceklerini hem de sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık yaratılacağını söyledi. Koruncuk Sörf Festivali\'nde dereceye giren çocuklara tatil ve bisiklet ödülleri veriliyor. Organizasyonun ödül töreninde sunumu ünlü sunucu Saba Tümer yapacak.

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