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Yaşam

Alaçatı Port'ta korkutan yangın

Çeşme Alaçatı Port'taki yangında 5 teknenin alev aldığı belirlendi

29 Aralık 2017 04:38

İzmir’in Çeşme İlçesi Alaçatı mahallesinde art arda duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Patlama sesinin Alaçatı Port’ta bulunan bir teknede başlayıp diğer teknelere yayılan yangın nedeniyle olduğu belirlendi.

Banu Şen’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, bir teknenin elektrik aksamından çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle beş tekneye sıçradı.

Beş teknenin yanması sosyal medyada kundaklama diye yayılırken, yetkililerden edinilen bilgiye göre kundaklama şüphesi zayıf bir ihtimal olarak değerlendirildi.

Yangın söndürüldü ancak yine de çıkış sebebinin itfaiye raporuyla kesinleşeceği kaydedildi.

 

 

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