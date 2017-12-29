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Alaçatı Marina'daki tekne yangınında facia ucuz atlatıldı (2)

KİRLİLİĞİN YAYILMASI ÖNLENDİ İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bulunan marinada çıkan tekne yangını sonrası etkin önlemler alınarak çevre felaketinin önüne geçildi

29 Aralık 2017 22:21

KİRLİLİĞİN YAYILMASI ÖNLENDİ
İzmir\'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi\'nde bulunan marinada çıkan tekne yangını sonrası etkin önlemler alınarak çevre felaketinin önüne geçildi. Rüzgârın güneyden esmesiyle yangın sonrası denizde oluşan kirlilik, marina dışına taşmadı. Port içindeki evlerin rıhtımındaki kirliliğin dışarıya taşmaması için bariyerlerle de önlem alındı. Marina görevlileri de denize attıkları yağ ve yakıt toplayıcı petlerle temizleme çalışmalarına başladı. Tamamen yanan yatlarla ve hasar gören yatların da sigorta eksperlerinin incelemesi sonucunda denizden çıkarılacağı öğrenildi.
Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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