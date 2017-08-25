Alaçatı manifestosu yazıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'ndeki turizm beldesi Alaçatı\'da yaşam ve kültürü korumak amacıyla çalışma başlatan Alaçatı Turizm Derneği, hazırladığı 13 maddelik Alaçatı manifestosunu birçok işletmede ve sokaklarda görünür yerlere asacak.

Çeşme\'de 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren 150 işletmenin üyesi olduğu Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Alaçatı halkını da yanına alarak 13 maddelik detaylı bir Alaçatı manifestosu hazırladı. Hazırlanan manifesto, 22 Ağustos Salı günü imzaya açıldı. Herkesin benimsemesi için Köşe Kahve\'de ve birçok işletmede imzaya açılan manifesto, birçok işletmede ve sokaklarda görünür yerlere asılacak.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı\'nın hem işletmeler ve oteller hem de ziyaretçiler tarafından özenle korunması gerektiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

\"Romantik sokakları, gurme restoranları, butik otelleri, tasarım butikleri, antikacıları, sanat galerileri ve rüzgar sörfü ile cazibe merkezi olan ve sürekli artan ziyaretçi ilgisi nedeniyle Alaçatı\'yı koruma ve iyileştirme çalışmalarının önemi her geçen yıl daha da artıyor. Bu nedenle Alaçatı Turizm Derneği, belediyenin ve diğer sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle Alaçatı\'nın gelecek yıllara aynı değerde taşınmasını amaçlıyor.\"

\'EĞLENCE VE DİNLENCE BİR ARADA OLABİLMELİ\'

Alaçatı\'nın geçmişte dinlence yeri olarak değer kazandığını ifade eden Bayraktaroğlu, artan misafir sayısı ile paralel olarak yükselen müzik sesleri ve sokaklara taşan masa sandalyelerin Alaçatı\'nın algısını değiştirdiğini ve eksenin eğlenceye kaydığını söyledi. Bayraktaroğlu, Alaçatı\'nın romantik ve huzurlu yaşamı ile genç dinamik eğlence hayatının iyi bir planlama ile birlikte yaşatılabileceğine inandığını belirtti. Bayraktaroğlu, Alaçatı halkı ve belediye ile birlikte el ele vererek yalnızca Alaçatı\'ya özgü taş evlerin değil işletme, trafik, ışık tonu, sessizlik ve huzurun korunmasına yönelik konularda önlemler almaya çalıştıklarını ifade etti.

BELEDİYE İLE ORTAK PROJE

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, bölgenin daha fazla değişime uğramadan korunabilmesi için Çeşme Belediyesi ve diğer sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, gürültü kirliliği için halk hareketleri başlatarak insanları daha duyarlı olmaya çağırdı. Bayraktaroğlu, belediyenin de manifestoyu imzalayarak ortak bilinç yaratmakta destek olduğunun altını çizdi. Bayraktaroğlu, çevrenin ve Alaçatı yaşam kültürünün korunmasında yerel yönetimlerle birlikte sorumluluk aldıklarını hatırlattı.

Hazırlanan manifestonun başlıkları şöyle:

1- Alaçatı yaşam kültürüne sahip çıkar koruruz

2- Alaçatı sakinlerinin köy içinde kalmasını isteriz

3- Mahallemizi ve komşularımızı önemseriz

4- Çevremizi ve tarihimizi koruruz

5- Sanatı ve sanatçıyı destekleriz

6- Yerel üretimlerimize ve lezzetlerimize sahip çıkarız

7- Yöremize özgü değerleri ve doğayı koruruz

8- Sörf sporunun gelişmesine destek veririz

9- Alaçatı\'yı temiz tutmanın hepimizin görevi olduğunu biliriz

10- Gürültü ile mücadele etmekten kaçınmayız

11- Misafirlerimizin keyifli tatil geçirmesini önemseriz

12- Misafirlerimizin de Alaçatı yaşam kültürüne saygı göstermesini isteriz

13- Misafirlerimizin görüşlerini önemseriz.

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