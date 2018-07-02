Alacakta vade artışı, işletme sermayesi ihtiyacını azalttı

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Alacak sigortası sektörünün en büyüklerinden Euler Hermes, 36 ülkeden 20 sektörü inceleyen alacak tahsil süresi raporunun \"İşletme Sermayesi Gereksinimleri\" ile ilgili bölümünde alacakta vade artışının işletme sermayesi ihtiyacını azalttığına dikkat çekti.

Euler Hermes’ten yapılan açıklamada şu değerlendirme ve tespitler yapıldı:

2017 yılında alacak tahsil sürelerinde küresel olarak yaşanan 2 günlük uzama, sıkı stok yönetimine neden oldu ve şirketlerin İşletme Sermayesi İhtiyaçları (İSİ) 69 gün seviyesine ulaştı.

Çin, Brezilya, Rusya ve Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu işletme sermayesi ihtiyacının ciddi şekilde azaldığı bölgeler oldu. Türkiye de işletme sermayesi ihtiyacının azaldığı ülkeler arasında. Bu durum Türkiye’deki şirketlerin finansman ihtiyaçlarında artış olduğuna işaret ediyor.

ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve Asya’daki gelişmekte olan pazarlarda ise işletme işletme sermayesi ihtiyaçları arttı.

İşletme sermayesi ihtiyacında küresel anlamda yaşanan 5 günlük artış ise ödeme davranışlarındaki gevşeme veya stok fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.

40 ülkede ve 20 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin finansallarına dayanarak hazırlanan ve ödeme davranışlarını inceleyen raporun ikincisinine göre;

Çin, Brezilya, Rusya ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’de işletmelerin finansman ihtiyacı artıyor.

Öte yandan, 2017 yılında küresel bazda alacak tahsil süresinde 2 günlük uzama yaşanmasına rağmen işletme sermayesi ihtiyacı – üst üste 5. kez – ortalama 69 gün seviyesinde kaldı.

İşletme sermayesi ihtiyacı, bir şirketin üretimine devam edebilmesi ve hem borçlarını hem de işletme giderlerini karşılaması için gereken finansman seviyesini bulmaya yarıyor.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarında artış ya da düşüş; yeni ürün geliştirilmesi, coğrafi yayılma, şirket satın alması, modernizasyon veya borçları azaltma gibi hedeflere yönelik finansal kaynakların azalması ya da artması anlamına geliyor.

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner Türkiye’deki şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarındaki azalmayla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

“2017 yılında Türkiye’deki alacak tahsil süresi 3 gün daha uzayarak 83 güne ulaşsa da bu durum alacak vadesinin artması ve en önemlisi de stok vadesinde az değişim yaşanması sebebiyle işletme sermayesi ihtiyacının azalmasına neden oldu. Türkiye ile birlikte Çin pazarında da benzer tepkiler gözlemliyoruz.”

Rapora göre gelişmiş ekonomilerde ve Asya pazarında işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Raporun konuya ilişkin bölümünde şu bilgiler verildi:

“2017 yılında Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya’daki gelişmekte olan pazarlar dahil olmak üzere dünya çapında her üç ülkeden ikisinde işletme sermayesi ihtiyacı arttı.

“Artışlar; ABD’de 5 gün, Almanya’da 7 gün, Japonya’da 8 gün ve Fransa’da 3 gün olarak gerçekleşti. Gelişmekte olan 9 Asya ülkesinden 7’sinde de durum aynıydı.

“Bu durum; ödeme davranışlarındaki gevşemenin yanı sıra özellikle İskandinav ülkeleri, Japonya ve Güney Kore’deki stoklarda ani artıştan kaynaklandı.

“İşletme sermayesi ihtiyacının azaldığı ülkeler arasında 14 gün ile İtalya, 13 gün ile Çin ve Belçika ve 5 gün ile Singapur bulunuyor.”

“Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da işletme sermayesi ihtiyacı düştü.

“Gelişmiş ekonomilerin aksine Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerindeki ülkelerin neredeyse tamamındaki işletme sermayesi ihtiyacında 2017 yılında düşüş yaşandı.

“Bunun başlıca sebebi ise gelişmekte olan ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin stoklarında 2017 yılı için ortalama 10 günlük ciddi bir düşüş yaşanmasıydı.

“Bu durum üretim döngüsünün yönetiminde batılı rakiplerine yetişmeye başlayan şirketlerin stok rotasyonunda devam eden iyileştirmeden yani tedarik zinciri verimliliğinden kaynaklanıyor.

“Ayrıca, stok değerindeki düzenlemeler de özellikle Afrika ve Orta Doğu gibi emtia fiyatlarına duyarlı ülkelerdeki şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında 6 günlük keskin düşüş kaydetmesine sebep oldu.

“Her iki ülkeden birinde işletme sermayesi gereksinimi artış gösterdi.

“2017 yılında neredeyse tüm sektörlerin yarısında işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Bunlardan belirgin şekilde öne çıkanlar: Teknoloji, Metal, İnşaat ve Elektronik sektörleri oldu.

“Ayrıca, Ulaşım ve Telekom sektörlerinde de işletme sermayesi gereksinimi arttı. Öte yandan işletme sermayesi ihtiyaçlarında düşüş olan sektörler daha önceki yıllarda da düşük olan; Havacılık, Makine ve İlaç gibi sektörler oldu Yelpazenin diğer ucunda; Hizmet, kamu hizmetleri ve perakende sektörleri küresel ortalamaya göre daha düşük işletme sermayesi ihtiyacı olan sektörler olarak yer aldı.”