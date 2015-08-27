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Dünya
Deutsche Welle

Alacaklılar Ukrayna'nın 4 milyar dolar borcunu siliyor

Ukrayna ve alacaklı ülkelerin yaptığı görüşmeler tamamlandı. Buna göre alacaklı ülkeler Ukrayna'nın dört milyar dolara yakın borcunu silecek.

27 Ağustos 2015 23:27


Ukrayna mart ayından bu yana alacaklılarıyla görüşmeler yürütüyordu. Alacaklı ülkeler iflasın eşiğindeki Ukrayna'nın dört milyar dolara yakın borcunu silme kararı aldı. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk Kiev'de yaptığı açıklamada, 'Karşıtlarımızın beklediği iflas gerçekleşmeyecek' dedi.

Ukrayna hükümeti beş ay süren müzakerelerde Batılı alacaklı ülkelerle bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Ukrayna Maliye Bakanı Natalia Yaresko yaptığı açıklamada, anlaşmaya göre Ukrayna'nın 3.6-3.8 milyar dolar borcunun silineceğini söyledi. Geriye kalan 15 milyar dolarlık borcu ise Ukrayna'nın 2019-2027 yılları arasında ödemesi öngörülüyor.

Anlaşmada belirlenen faiz oranı ise yüzde 7.75. Daha önce bu rakam 7.22'ydi. Uluslararası Para Fonu ülkeye yardımları, borçların yeniden yapılandırılması koşuluna bağlamıştı.

Ukrayna borçlar konusunda Rusya ile de bir uzlaşma sağlamayı istiyor. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov bu konuda Ukrayna'ya olumsuz yanıt verdi. Siluanov, ülkesinin Ukrayna'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecine katılmayacağını söyledi.

Ukrayna ekonomisi bu yılın ilk altı ayında Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar yüzünden yüzde 16.3 kayba uğradı. Enflasyon temmuz ayında yüzde 55.3'e yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaBaşbakanı Arseniy Yatsenyuk KievBatılıMaliye Bakanı Natalia YareskoPara FonuRusyaMaliye Bakanı Anton SiluanovDeutsche Welle Türkçe dpa/HT/TY

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