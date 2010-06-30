Alacakaranlık: Tutulma yarın vizyonda

T24- Büyük hayran kitlesine sahip 'Twilight/Alacakaranlık' serisinin 3. filmi, ''Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma/ The Twilight Saga: Eclipse'', vizyona girdi.



David Slade'in yönettiği ve Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ile Ashley Greene'nin oynadığı film, dünya ile aynı anda Türkiye'de de sinemaseverlerle buluşacak.



Stephenie Meyer'ın fenomen haline gelen başarılı kitap serisinden uyarlanan filmin konusu şöyle:

''Bella Swan, kendisini yine tehlikenin tam ortasında bulur. Edward Cullen'a olan aşkıyla arkadaşı Jacob Black arasında bir seçim yapmak durumundadır ve vereceği kararın vampirlerle kurt adamlar arasında asırlardır var olan kavgayı ateşleyebileceğinin farkındadır. Bella Swan, hayatının en zor kararını vermeye de yaklaşmaktadır.''



Twilight serisinin birinci filmi Türkiye'de 328 bin kişi tarafından izlenirken, ikinci film olan 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' bu gişe hasılatını yaklaşık dörde katlayarak 1 milyon 229 bin 400 kişi tarafından izlenmişti.