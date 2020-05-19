Alacakaralık'ın yıldızı evinde kız arkadaşıyla ölü bulundu

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Alacakaranlık (Twilight) filmlerindeki 'Tyler Crowley' rolüyle tanınan Gregory Tyree Boyce, 30 yaşında hayatını kaybetti.

E!'nin aktardığına göre Boyce, 13 Mayıs'ta Las Vegas'taki evinde kız arkadaşıyla birlikte ölü bulundu. İkilinin ölüm gerekçesi henüz açıklanmadı.

Alacakaranlık filmlerinde Boyce, neredeyse Bella'ya (Kristen Stewart) arabasıyla çarpan lise öğrencisi Crowley rolünü oynuyordu. Arabayı Edward (Robert Pattinson) elleriyle durduruyordu.

Aralık ayında 30 yaşına giren Boyce'un 10 yaşında bir kızı ve yeni doğmuş bir oğlu bulunuyor.