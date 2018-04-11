Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta iki grup arasında bir cep telefonu satış mağazasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir cep telefonu mağazasında yaşandı. İddiaya göre, cep telefonu satışı yapan bir iş yerinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi S.A, diğer gruptaki S.E\'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.E olay yerine gelen ambulansla önce Numune Hastanesi’ne daha sonra ise Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. S. E.\'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, iş yeri sahibi S.A ise polis tarafından gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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