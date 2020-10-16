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Yaşam

Alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı!

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bombayı bırakan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

16 Ekim 2020 16:36

İstanbul Esenler'de bir kişi, alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı. İş yerinin önünde patlayan ses bombası büyük panik yaşattı. Bombayı iş yerine bırakan zanlı ise polisin nefes kesen takibi sonucu Başakşehir'de yakalandı.

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