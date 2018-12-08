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Alacak tartışmasında arkadaşını öldürdü

İPSALA(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yasin Sivil (41), alacak meselesinden tartıştığı arkadaşı S

08 Aralık 2018 15:36

İPSALA(Edirne),(DHA)-EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde Yasin Sivil (41), alacak meselesinden tartıştığı arkadaşı S.C. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Aliçopehlivan köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Yasin Sivil, alacak nedeniyle arkadaşı S.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.C., Yasin Sivil\'i av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sivil\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. S.C. de jandarma tarafından gözaltına alındı.
Sivil\'in cesedi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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