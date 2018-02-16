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Alacak kavgasında babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan Fazılı Baykut (54) hayatını kaybetti, oğlu Erhan Baykut (31) ağır yaralandı

16 Şubat 2018 13:08

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan Fazılı Baykut (54) hayatını kaybetti, oğlu Erhan Baykut (31) ağır yaralandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Özgür Gürler (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Doğanbey Cumhuriyet Mahallesi İzmir- Kuşadası karayolundaki bir demirci atölyesinde meydana geldi. Özgür Gürler ile Fazılı Baykut ve oğlu Erhan Baykut alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özgür Gürler, av tüfeğiyle baba ve oğula ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fazılı Baykut ve oğlu Erhan Baykut ağır yaralındı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fazılı Baykut\'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Erhan Baykut ise Necat Hepkon Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Baykut, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Babanın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Olaydan sonra gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen zanlı Özgür Gürler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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